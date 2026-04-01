OLX, una dintre principalele platforme pentru achiziția de piese auto în România

OLX se numără printre cele mai utilizate platforme online pentru achiziția de piese auto și agricole din România, potrivit datelor interne ale platformei. Cu 2 milioane de utilizatori activi lunar în categorie și peste 32.000 utilizatori care publică anunțuri în fiecare lună, categoria OLX Piese Auto, agro și accesorii este una dintre cele mai dinamice din platformă.
Mediafax
01 apr. 2026, 18:34, Comunicate

O categorie în creștere

Categoria OLX Piese Auto, agro și accesorii înregistrează:

  • în jur de 2 milioane de anunțuri active lunar, reprezentând 38% din totalul listărilor OLX;
  • 9 milioane de utilizatori activi lunar, aproximativ 40% din baza de utilizatori ai platformei
  • medie de 000 utilizatori activi zilnic în categorie.

Piese second-hand, livrare rapidă și negociere — ce caută românii pe OLX

OLX este platforma de referință pentru cei care caută piese second-hand, componente greu de găsit sau soluții accesibile pentru întreținerea mașinii sau a utilajelor agricole. Platforma reunește anunțuri de la vânzători privați și profesioniști, oferind  flexibilitate în negocierea prețurilor și o ofertă variată, care acoperă atât piese noi, cât și piese uzate.

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor