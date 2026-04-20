OLX lansează a treia ediție a Târgului Digital de piese auto, agro și accesorii

În perioada 20–26 aprilie 2026, platforma OLX organizează cea de-a treia ediție a Târgului Digital de Piese Auto, agro și accesorii, un eveniment online dedicat comunității auto și agricole din România, care aduce împreună cumpărători, vânzători profesioniști și specialiști din domeniu.

Evenimentul reunește oferte promoționale din două categorii principale: Piese Auto – incluzând subcategoriile Roți, Jante și Anvelope, Consumabile și Accesorii, Caroserie și Interior, Mecanică și Electrică, Alte Piese, Alte Vehicule și Vehicule pentru dezmembrare – și Agro și Industrie, cu oferte pentru piese de utilaje agricole, piese de utilaje industriale și componente rezultate din dezmembrări. Față de edițiile anterioare, ediția din această primăvară extinde semnificativ componenta agro, răspunzând interesului în creștere pentru achiziția online de echipamente și piese agricole.

Citeşte comunicatul integral AICI