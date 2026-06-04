Conferința Coaliției PRO DEEE: Performanțele managementului deşeurilor electrice depind de date reale, infrastructură și dialog

Propunerea Comisiei Europene de 2 euro/kg: îngrijorări legitime, nevoie de date solide

Propunerea Comisiei Europene de a introduce o contribuție uniformă de 2 euro/kg pentru DEEE necolectate, ca nouă resursă proprie a bugetului UE, a suscitat dezbateri importante atât la conferință, cât și la nivel european, printr-o scrisoare comunǎ a organizaților producǎtorilor de EEE din Europa, inclusiv WEEE Forum, APPLiA și DigitalEurope.

Principalele îngrijorări se referă la lipsa unor date statistice armonizate și fiabile privind DEEE-urile necolectate, la metodologia de calcul contestată, bazată pe cantitățile puse pe piață în ultimii 3 ani și la riscul ca o taxă suplimentară să descurajeze investițiile în infrastructură și colectare.

Pascal Leroy, Director General, WEEE Forum, a arătat că o astfel de contribuție riscă să reducă resursele disponibile pentru investiții în infrastructură, tehnologii, campanii și capacități reale de colectare și reciclare. Totodată, a subliniat necesitatea schimbǎrii metodologiei de calcul a țintelor și a trecerii către o abordare bazată pe cantitatea de DEEE generată, nu exclusiv pe cantitățile puse pe piață în anii anteriori.

Propunerea este susținută și de o scrisoare comunǎ semnatǎ de 13 organizații europene reprezentative, care solicită respingerea taxei, invocând date statistice nesigure, stimulente de mediu îndoielnice, riscul creșterii costurilor pentru consumatori.

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