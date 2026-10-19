Producătorii locali primesc o șansă în plus: Edenred, HORA și FIHR lansează o nouă competiție națională de granturi

3 granturi x 10.000 lei și sesiuni de consultanță susținute de experți HoReCa sunt acordate pentru producătorii selectați.

Competiția face parte din Țara lui Mai Bine, proiectul național care conectează producătorii locali cu restaurantele și încurajează prezența produselor românești în meniuri.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Alimentației, a cărei temă în acest an este „Inovează astăzi. Hrănește viitorul”, Edenred România, HORA și FIHR lansează, în cadrul proiectului național Țara lui Mai Bine, o nouă competiție de granturi care le oferă producătorilor locali oportunitatea de a face următorul pas în dezvoltarea afacerilor și a colaborărilor cu industria HoReCa. Trei producători vor primi câte 10.000 de lei și vor beneficia de sesiuni de consultanță susținute de experți HoReCa. Totodată, este lansat în premieră națională Ghidul de bune practici pentru colaborarea dintre producătorii locali și restaurante, cu recomandări concrete privind consolidarea acestor parteneriate.

Inițiativele vin într-un moment în care interesul pentru ingredientele locale este în creștere, impactul benefic al acestora fiind recent celebrat și cu ocazia Zilei Naționale a Produselor Agroalimentare Românești din 10 octombrie. Potrivit unui sondaj realizat de Țara lui Mai Bine în rândul restaurantelor, 98% dintre respondenți își doresc să colaboreze cu producători locali, iar 7 din 10 au deja astfel de parteneriate.

„Alegerile pe care le facem zi de zi în jurul mesei au impact asupra sănătății noastre, dar și asupra comunităților și economiei locale. Interesul pentru ingredientele locale și consumul sustenabil este tot mai mare: 9 din 10 utilizatori de carduri de masă își doresc produse proaspete, iar 8 din 10 restaurante spun că cererea clienților pentru produse locale este în creștere. Aceste tendințe deschid noi oportunități de colaborare. Prin lansarea competiției de granturi și a ghidului de bune practici, ne propunem să oferim sprijin concret producătorilor locali și să încurajăm parteneriate durabile cu restaurantele, astfel încât tot mai multe produse românești să ajungă în meniurile din întreaga țară”, a declarat Lelia Mancaș, Director Marketing, Comunicare și CSR, Edenred România.

Apel național pentru producători și trei granturi de dezvoltare

Producătorii locali se pot înscrie în competiția națională până la 16 noiembrie 2026, prin completarea formularului de înscriere disponibil pe https://platforma.taraluimaibine.ro/inscriere-apel-producatori/, pentru un grant care răspunde unei nevoi concrete și îi ajută să facă următorul pas în dezvoltarea afacerii lor. În urma procesului de selecție, trei producători vor beneficia de finanțări de câte 10.000 de lei, pe care le vor putea folosi pentru investiția propusă în aplicație.

La dezvoltarea inițiativei a contribuit și Marius Tudosiei, fondatorul Băcăniei Vechi și susținător activ al producătorilor locali, care a oferit expertiză în conceperea competiției. Implicarea sa continuă prin promovarea inițiativei, participarea în juriul de selecție și susținerea, alături de Radu Tănase, a unor sesiuni de consultanță care îi vor ajuta pe câștigători să își consolideze afacerile și relațiile comerciale cu industria HoReCa.

Un ghid pentru colaborări care funcționează

Noul Ghid de bune practici pentru colaborarea dintre producătorii locali și restaurante reunește recomandări și exemple reale din industrie, bazate pe experiența producătorilor și restaurantelor înscrise în platforma Țara lui Mai Bine, de la predictibilitatea livrărilor până la comunicarea dintre parteneri și evidențierea originii ingredientelor.

Pentru producătorii locali, accesul la restaurante înseamnă mai mult decât o oportunitate comercială: înseamnă șansa ca munca lor să ajungă direct la consumatorul final.

La rândul lor, restaurantele văd în astfel de parteneriate o oportunitate de a susține economia locală și de a răspunde cererii tot mai mari pentru produse autohtone și de sezon.

‘Proiectele care reușesc să aducă la aceeași masă oameni, idei și inițiative cu impact real în industria ospitalității sunt mereu binevenite. Țara lui Mai Bine este un pas în această direcție, deoarece creează context pentru colaborare și susține dezvoltarea producției locale” a declarat Daniel Mischie, Președinte Executiv City Grill Group și membru al boardului HORA.

Citeşte comunicatul integral AICI