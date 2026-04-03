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Roborock lansează o campanie de Paște cu reduceri de până la 30% la aspiratoarele robot

Pentru mulți, perioada Paștelui este momentul ideal pentru a-și reorganiza și reîmprospăta locuințele. În acest context, Roborock lansează în perioada 2–16 aprilie o campanie promoțională dedicată întregului său portofoliu de produse de curățenie. Campania include peste 10 produse din diferite categorii—aspiratoare robot, aspiratoare umed-uscate și aspiratoare verticale din seria H60—oferind utilizatorilor posibilitatea de a alege soluția potrivită în funcție de nevoile locuinței.
Roborock lansează o campanie de Paște cu reduceri de până la 30% la aspiratoarele robot
Mediafax
03 apr. 2026, 19:11, Comunicate

Campania este disponibilă la Altex în perioada 2-15 aprilie și la eMAG în perioada 3-16 aprilie. Produsele eligibile sunt: Saros 10R, Qrevo Edge 2 Pro, Qrevo 5AE, Q10 PF+, Q7 TF și Qrevo EdgeT. Campania oferă reduceri de până la 30%, în funcție de model, iar produsele sunt disponibile în limita stocului.

  • Saros 10R – de la 6.075 lei la 4.899 lei (reducere de 19%) – disponibil pe eMAG
  • Qrevo Edge 2 Pro – de la 6.399 lei la 6.099 lei (reducere de 5%) – disponibil pe eMAG
  • Qrevo 5AE – de la 2.899 lei la 2.599 lei (reducere de 10%) – disponibil pe eMAG și Altex
  • Q10 PF+ – de la 1.863 lei la 1.299 lei (reducere de până la 30%) – disponibil pe eMAG și Altex
  • Q7 TF – de la aproximativ 799 lei la 719 lei (reducere de 10%) – disponibil pe eMAG și Altex
  • Qrevo EdgeT – de la 4.399 lei la 3.249 lei (reducere de 26%) – disponibil pe Altex

Citeşte comunicatul integral AICI

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