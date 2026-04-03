Roborock lansează o campanie de Paște cu reduceri de până la 30% la aspiratoarele robot

Campania este disponibilă la Altex în perioada 2-15 aprilie și la eMAG în perioada 3-16 aprilie. Produsele eligibile sunt: Saros 10R, Qrevo Edge 2 Pro, Qrevo 5AE, Q10 PF+, Q7 TF și Qrevo EdgeT. Campania oferă reduceri de până la 30%, în funcție de model, iar produsele sunt disponibile în limita stocului.
- Saros 10R – de la 6.075 lei la 4.899 lei (reducere de 19%) – disponibil pe eMAG
- Qrevo Edge 2 Pro – de la 6.399 lei la 6.099 lei (reducere de 5%) – disponibil pe eMAG
- Qrevo 5AE – de la 2.899 lei la 2.599 lei (reducere de 10%) – disponibil pe eMAG și Altex
- Q10 PF+ – de la 1.863 lei la 1.299 lei (reducere de până la 30%) – disponibil pe eMAG și Altex
- Q7 TF – de la aproximativ 799 lei la 719 lei (reducere de 10%) – disponibil pe eMAG și Altex
- Qrevo EdgeT – de la 4.399 lei la 3.249 lei (reducere de 26%) – disponibil pe Altex
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