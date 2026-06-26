Românii mută barul acasă: vânzările de produse pentru cocktailuri cresc accelerat pe Sezamo

În primele șase luni ale anului, aproximativ doi din zece clienți Sezamo au cumpărat produse asociate preparării cocktailurilor, cu sau fără alcool, semn că experiența de bar este recreată tot mai des în confortul propriei locuințe.

„„Vedem tot mai mulți clienți care își construiesc acasă propriile ritualuri de socializare. Dacă în trecut cocktailurile erau asociate aproape exclusiv cu ieșirile în oraș, astăzi consumatorii caută aceleași produse și ingrediente pentru întâlniri cu prietenii, seri petrecute pe terasă sau mese în familie. În același timp, observăm un interes tot mai mare pentru alternativele fără alcool și pentru ingrediente premium, semn că oamenii sunt mai atenți atât la calitatea produselor, cât și la ceea ce aleg să consume”, a declarat Michael Kaiser, Country Lead Sezamo.

Interesul pentru băuturile și ingredientele folosite în cocktailuri se reflectă și în evoluția altor categorii conexe. Vânzările de siropuri au crescut cu aproape 25% față de luna mai, cele mai populare produse fiind Siropul cu zmeură Boost Fit cu stevia, ECO Siropul de flori de soc și Siropul cu vișine Boost Fit cu stevia.

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