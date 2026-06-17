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Sezamo: Vânzările de înghețată artizanală aproape s-au triplat încă din luna mai

Vânzările de înghețată artizanală înregistrează una dintre cele mai rapide creșteri din categoria deserturilor sezoniere. Datele Sezamo arată că volumul comenzilor aproape s-a triplat odată cu venirea sezonului cald, iar produsele premium câștigă tot mai mult teren în preferințele consumatorilor.
Sezamo: Vânzările de înghețată artizanală aproape s-au triplat încă din luna mai
Mediafax
17 iun. 2026, 18:34, Comunicate
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Clienții care aleg înghețata artizanală cheltuiesc în medie aproximativ 77 de lei pe această categorie. Weekendurile rămân momentul preferat pentru răsfăț, vânzările de înghețată, atât din gama artizanală, cât și din celelalte categorii, fiind cu aproximativ 40% mai mari comparativ cu o zi obișnuită din timpul săptămânii. În topul preferințelor clienților pentru înghețata artizanală se află aromele de fistic, vanilie, brownie fără zahăr, caramel sărat și ciocolată cu lapte.

„Înghețata este una dintre categoriile care reflectă cel mai bine schimbările de comportament ale consumatorilor în sezonul cald. Observăm că tot mai mulți clienți caută produse premium, realizate din ingrediente de calitate, dar și variante adaptate unor nevoi specifice, precum cele fără zahăr sau vegane. În același timp, vedem că înghețata nu mai este doar o achiziție impulsivă, ci face parte din cumpărăturile planificate pentru întreaga familie”, a declarat Michael Kaiser, Country Lead Sezamo.

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