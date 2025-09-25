Prima pagină » Comunicate » Secuiana aduce eleganța personalizată mai aproape de clienți prin noul program „Made to Measure”

Secuiana aduce eleganța personalizată mai aproape de clienți prin noul program „Made to Measure”

Secuiana, brand emblematic al eleganței masculine românești, introduce în magazinele sale programul Made to Measure (Comenzi speciale), o experiență de croitorie personalizată dedicată bărbaților care își doresc haine create special pentru ei.
Mediafax
25 sept. 2025, 11:46, Comunicate

Noul serviciu oferă clienților libertatea de a alege dintr-o gamă variată de materiale premium și detalii: de la tipul căptușelii și nasturi, până la croi; pentru ca fiecare costum, sacou sau pantalon să reflecte perfect stilul personal. Procesul include consiliere individuală și fitting realizat de consilierii vestimentari din magazine, asigurând o potrivire impecabilă și un nivel superior de confort.

