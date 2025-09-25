Secuiana aduce eleganța personalizată mai aproape de clienți prin noul program „Made to Measure”

Noul serviciu oferă clienților libertatea de a alege dintr-o gamă variată de materiale premium și detalii: de la tipul căptușelii și nasturi, până la croi; pentru ca fiecare costum, sacou sau pantalon să reflecte perfect stilul personal. Procesul include consiliere individuală și fitting realizat de consilierii vestimentari din magazine, asigurând o potrivire impecabilă și un nivel superior de confort.

Citeşte comunicatul integral la adresa: http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=21300