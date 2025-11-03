Sezamo aniversează 3 ani și sărbătorește cu triplu SGR și reduceri de până la 70%

Campania marchează nu doar aniversarea brandului, ci și consolidarea angajamentului Sezamo față de sustenabilitate și fidelizarea clienților. Prin sistemul de returnare și reciclare a ambalajelor (SGR), compania încurajează comportamente de consum responsabile și răsplătește implicarea clienților în reducerea impactului asupra mediului.

În al treilea an de activitate, Sezamo a înregistrat o creștere de 50% față de anul precedent, atât din perspectiva numărului de comenzi, cât și a veniturilor nete. Valoarea medie a coșului de cumpărături este de peste 320 RON, cea mai mare comandă înregistrată a fost de 13.800 RON, iar cel mai fidel client a plasat 433 de comenzi.

