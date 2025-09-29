Prima pagină » Comunicate » SGS, recunoscută din nou de către MSCI și FTSE4Good pentru performanța sa de top în domeniul ESG

SGS, lider mondial în domeniul testării, inspecției și certificării, are plăcerea să anunțe două recunoașteri importante care-i reconfirmă excelența în domeniul sustenabilității corporative și al performanței de mediu, sociale și de guvernanță (ESG).
Compania a obținut pentru al 6-lea an consecutiv cel mai înalt rating posibil în evaluarea ESG Ratings a Morgan Stanley Capital International (MSCI) și va fi inclusă pentru al 8-ulea an consecutiv în FTSE4Good Index Series.

Rating AAA – MSCI

SGS și-a menținut ratingul AAA în evaluarea MSCI ESG Ratings, clasându-se printre primele opt companii de servicii profesionale din lume. Indicatorul evaluează modul în care firmele își gestionează riscurile și oportunitățile financiare aferente ESG, utilizând o scală cu șapte niveluri – de la AAA (lider) la CCC (jucător marginal). Rezultatul plasează SGS printre cele mai bune companii din sectorul său, reflectând capacitatea firmei de a gestiona proactiv riscurile ESG și de a se alinia așteptărilor părților interesate.

