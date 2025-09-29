SGS, recunoscută din nou de către MSCI și FTSE4Good pentru performanța sa de top în domeniul ESG

SGS, lider mondial în domeniul testării, inspecției și certificării, are plăcerea să anunțe două recunoașteri importante care-i reconfirmă excelența în domeniul sustenabilității corporative și al performanței de mediu, sociale și de guvernanță (ESG).