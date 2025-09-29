SGS, recunoscută din nou de către MSCI și FTSE4Good pentru performanța sa de top în domeniul ESG

Compania a obținut pentru al 6-lea an consecutiv cel mai înalt rating posibil în evaluarea ESG Ratings a Morgan Stanley Capital International (MSCI) și va fi inclusă pentru al 8-ulea an consecutiv în FTSE4Good Index Series.
Rating AAA – MSCI
SGS și-a menținut ratingul AAA în evaluarea MSCI ESG Ratings, clasându-se printre primele opt companii de servicii profesionale din lume. Indicatorul evaluează modul în care firmele își gestionează riscurile și oportunitățile financiare aferente ESG, utilizând o scală cu șapte niveluri – de la AAA (lider) la CCC (jucător marginal). Rezultatul plasează SGS printre cele mai bune companii din sectorul său, reflectând capacitatea firmei de a gestiona proactiv riscurile ESG și de a se alinia așteptărilor părților interesate.
