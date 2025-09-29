Sezamo lansează o nouă categorie: produse Upcycling. Grupul Rohlik este primul retailer european cu o astfel de inițiativă

Prin această inițiativă, grupul Rohlik devine primul retailer din Europa care oferă clienților o gamă variată de produse alimentare realizate din ingrediente upcycled, oferind o a doua viață surplusului și contribuind la reducerea risipei alimentare.

Upcycling: dăm alimentelor o a doua viață

Upcycling este un proces inovator care transformă surplusul sau produsele secundare din procesul de producție alimentară în produse noi, de înaltă calitate. În loc să se risipească, ingrediente precum tescovina de bere, cojile de cacao sau fructele și legumele „imperfecte” sunt transformate în granola, gustări, sosuri sau băuturi. Această abordare nu doar că reduce risipa, dar contribuie și la conservarea resurselor naturale și la scăderea impactului asupra mediului al producției alimentare.

