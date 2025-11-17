Prima pagină » Comunicate » City Grill Group: Ieșitul la restaurant redevine o experiență socială. City Grill Group depășește 63.5 milioane de euro la 10 luni

Cu una din șase persoane afectată de singurătate, potrivit OMS, restaurantele redevin locuri esențiale de reconectare, iar masa în oraș își recapătă rolul de experiență socială autentică.
Mediafax
17 nov. 2025, 13:29, Comunicate

City Grill Group, cel mai mare lanț de restaurante cu capital românesc, a încheiat primele zece luni din 2025 cu o cifră de afaceri de 63.5 milioane de euro, în creștere cu 13% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Rezultatele confirmă stabilitatea grupului într-un an marcat de provocări pentru industria ospitalității și consolidarea brandurilor care livrează consecvent calitate pe triunghiul esențial al HoReCa: gust, experiență și servicii, exact valorile care apropie oamenii și dau sens experienței la restaurant.

