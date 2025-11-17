City Grill Group: Ieșitul la restaurant redevine o experiență socială. City Grill Group depășește 63.5 milioane de euro la 10 luni

City Grill Group, cel mai mare lanț de restaurante cu capital românesc, a încheiat primele zece luni din 2025 cu o cifră de afaceri de 63.5 milioane de euro, în creștere cu 13% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Rezultatele confirmă stabilitatea grupului într-un an marcat de provocări pentru industria ospitalității și consolidarea brandurilor care livrează consecvent calitate pe triunghiul esențial al HoReCa: gust, experiență și servicii, exact valorile care apropie oamenii și dau sens experienței la restaurant.

