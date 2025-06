Pe 1 iulie, Veranda Mall găzduiește unul dintre cele mai așteptate evenimente ale verii – Summer Fashion Gala 2025, aflat la cea de-a noua ediție. Evenimentul are loc pe 1 iulie începe la ora 19:00 și prezintă ultimele colecții ale unora dintre cei mai cunoscuți designeri români, cât și branduri internaționale. Accesul în se face exclusiv pe bază de invitație, însă pasionații de fashion și artă sunt invitați să se bucure de show-ul din Amfiteatru de pe terasa mallului.

Sub tema „Voyage, Voyage”, ediția din acest an își propune să exploreze moda ca pe o călătorie a spiritului și a stilului, unde diversitatea culturală prinde viață prin culoare, formă și expresie artistică. Este o odă adusă libertății de a visa, de a descoperi și de a purta cu încredere cine suntem, oriunde am merge.

