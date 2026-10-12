Synology® prezintă DiskStation neo+: patru soluții NAS cu un cost inițial mai accesibil și spațiu pentru dezvoltare

Synology® prezintă gama DiskStation neo+, formată din modelele DS725neo+, DS925neo+, DS1525neo+ și DS1825neo+. Construite pe platformele seriei DiskStation Plus, noile sisteme pornesc de la o configurație cu 4GB de memorie DDR4 non-ECC, pentru a face investiția inițială mai accesibilă și a permite utilizatorilor să adauge resurse pe măsură ce activitatea lor se dezvoltă.

Pentru un birou care își centralizează documentele, o echipă care lucrează cu proiecte multimedia sau o companie care își consolidează infrastructura de backup, cerințele de stocare evoluează în timp. Seria neo+ răspunde acestei nevoi prin posibilitatea de a extinde memoria și numărul de unități de stocare, iar în cazul modelelor superioare, și conectivitatea de rețea.

„Modelele desktop rămân în centrul ecosistemului nostru NAS”, a declarat Bie-I Chu, vicepreședinte executiv al Synology NAS Group. „Pe fondul schimbărilor de pe piața memoriilor, seria neo+ reafirmă angajamentul nostru pentru accesibilitate, oferindu-le clienților libertatea de a-și extinde configurația hardware în funcție de bugetul disponibil și de dezvoltarea viitoare.”

O configurație de pornire mai accesibilă, cu posibilități de upgrade

Toate cele patru modele includ 4GB de memorie DDR4 non-ECC SODIMM și permit extinderea până la 32GB, prin configurațiile de memorie compatibile. Utilizatorii pot trece ulterior la memorie ECC, care poate detecta și corecta anumite erori de memorie, în funcție de cerințele aplicațiilor folosite. Trecerea la ECC presupune înlocuirea memoriei non-ECC instalate, deoarece utilizarea simultană a celor două tipuri nu este acceptată oficial.

Gama neo+ completează oferta DiskStation Plus și va fi comercializată în paralel cu modelele standard. Astfel, clienții pot alege configurația inițială potrivită, păstrând accesul la ecosistemul software Synology și la opțiunile de extindere ale platformei.

DS725neo+: un cloud privat într-un format compact

DS725neo+ este modelul cu două locașuri al noii game, potrivit pentru utilizatori individuali, profesioniști independenți și birouri mici care vor să își păstreze documentele și copiile de siguranță într-un singur loc. Sistemul utilizează un procesor AMD Ryzen R1600 cu două nuclee și patru fire de execuție, la o frecvență de bază de 2,6GHz și de până la 3,1GHz în modul turbo.

Conectivitatea include un port 2.5GbE și un port Gigabit Ethernet, iar cele două sloturi M.2 NVMe permit instalarea unor SSD-uri compatibile pentru cache. Acesta poate accelera accesul la datele utilizate frecvent, fără a ocupa locașurile principale de stocare.

Atunci când cele două locașuri nu mai sunt suficiente, o unitate de extensie DX525 permite creșterea configurației la șapte unități de stocare. Modelul oferă astfel un punct de pornire compact pentru partajarea fișierelor, backup și acces la date de pe mai multe dispozitive. Citeşte comunicatul integral AICI