Target3D îşi optimizează producţia virtuală şi motion capture cu soluția KVM over IP de la ATEN

Target3D, unul dintre studiourile de top din Londra specializat în producţii virtuale şi motion capture pentru jocuri AAA, videoclipuri muzicale, reclame şi alte proiecte imersive, avea nevoie să îşi îmbunătăţească multiple fluxuri de lucru: gestionarea centralizată a serverelor de randare, a computerelor şi sistemelor multimedia, monitorizarea în timp real, cu posibilitatea unei rezoluţii înalte, precum şi o soluţie scalabilă ce se adaptează la o dezvoltare şi diversitate a producţiilor. De asemenea, era important ca utilizatorii să beneficieze de o experienţă simplă, cu un cost redus de instruire şi suport adecvat înainte şi după instalare.

