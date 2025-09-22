THE Leadership School, ediția a doua: o săptămână de experiențe intense care au transformat 26 de tineri din toată țara în lideri pregătiți pentru viitor

Timp de 7 zile, 26 de tineri cu o medie de vârstă de 22 de ani, proveniți din centrele universitare Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și București au trecut prin provocări intense care le-au testat reziliența, spiritul de echipă și creativitatea, le-au dezvoltat competențele și le-au conturat un stil autentic de leadership.
Programul a combinat 70% activități practice cu sesiuni de training, întâlniri inspiraționale și reflecție, pentru ca participanții să învețe direct din experiențe reale. De la leadership tribal la leadership al viitorului, tinerii au construit plute pentru a traversa lacul din Muzeul Astra, au parcurs un traseu militar de tip Leadership Reaction Course, au renovat două case pentru seniori dintr-o comunitate izolată, satul Petiș, și au creat, folosind inteligența artificială, o experiență educațională interactivă pentru o plantație de afine din Sibiu.
