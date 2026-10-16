Țuca Zbârcea & Asociații câștigă trofeul „Firma Anului în România” în cadrul galei Legal 500 CEE Awards

Țuca Zbârcea & Asociații a fost desemnată „Firma Anului în România” în cadrul Legal 500 CEE Awards 2026, gală organizată ieri seară de publicația britanică The Legal 500 la Varșovia. Editorii Legal 500 au descris premiul ca o recunoaștere a excelenței serviciilor la nivel național.

Aflată la a doua ediție, ceremonia a reunit reprezentanți ai principalelor firme de avocatură și ai departamentelor juridice din Europa Centrală și de Est. Distincțiile au fost acordate în aproximativ 80 de categorii – naționale, pe arii de practică și regionale, acoperind 17 jurisdicții.

Câștigătorii sunt desemnați pe baza cercetării independente realizate de echipa editorială Legal 500 pentru ediția regională a ghidului, având ca repere complexitatea mandatelor gestionate, inovația juridică și feedback-ul direct oferit de clienți.

Țuca Zbârcea & Asociații a primit premiul „Firma a Anului în România” (Romania Firm of the Year), cea mai importantă distincție de pe piața locală, pentru care concuraseră cinci firme de avocatură. Editorii Legal 500 au descris premiul ca o recunoaștere a excelenței serviciilor Țuca Zbârcea & Asociații la nivel național.

Premiul reflectă activitatea Țuca Zbârcea & Asociații în ansamblul ei, în toate ariile de practică analizate de Legal 500: bancar și financiar, corporate și M&A, litigii și arbitraj, drept fiscal, dreptul muncii, energie și resurse naturale, dreptul concurenței, proprietate intelectuală, PPP și achiziții publice, imobiliare și construcții, restructurare și insolvență, TMT, jocuri de noroc și drept penal al afacerilor.

În cadrul aceleiași ediții a premiilor Legal 500, Ramona Chițu (Moisa), Partener Țuca Zbârcea & Asociații Tax, s-a numărat printre nominalizații categoriei „Tax Next Generation Partner of the Year”.

Christina Vlădescu, Partner în cadrul departamentului de Litigii și Arbitraj al Țuca Zbârcea & Asociații, a declarat:

„Premiul „Firma anului în România” este o recunoaștere a activității echipelor de consultanță și litigii implicate în proiecte complexe, cu mize importante pentru clienții noștri. Fiecare mandat presupune o analiză juridică riguroasă și o colaborare strânsă între colegii din diverse arii de practică, pentru a identifica și pune în aplicare strategii și soluții optime pentru client, pentru apărare, în cea mai bună manifestare a sa. Faptul că performanța echipei este recunoscută de principalele ghiduri internaționale reprezintă o reconfirmare a standardelor profesionale pe care le urmărim și care ne definesc și, totodată, a parteneriatului solid pe care îl avem cu clienții noștri.”

Ciprian Timofte, Partner și coordonatorul practicii de Tehnologie, Date și AI, a adăugat:

„Reglementările din tehnologie, inteligență artificială, guvernanța datelor și securitate cibernetică evoluează într-un ritm amețitor. Aceste schimbări redefinesc adesea harta riscurilor operaționale și comerciale ale companiilor, iar clienții ne cer, firesc, claritate, agilitate și soluții practice, ancorate în obiectivele lor de business. Trofeul acordat de Legal 500, alături de celelalte recunoașteri primite în acest an, confirmă că reușim să răspundem acestor așteptări. Ne simțim onorați, Legal 500 ne-a inclus în topurile sale, iar clienții ne oferă zi de zi încrederea lor. Le mulțumim amândurora. La fel cum mulțumim echipei noastre pentru profesionalismul și devotamentul din spatele acestor reușite.”

Distincția Legal 500 completează un palmares de succes la nivelul lui 2026 după câștigarea trofeului „Firma de Avocatură a Anului: Romania” (Law Firm of the Year: Romania) în cadrul Chambers Europe Awards. De altfel, este pentru prima dată când o firmă independentă de avocatură din România își adjudecă, în același an, cele mai înalte recunoașteri din partea ambelor directoare juridice de referință la nivel global, Legal 500 și Chambers Europe.

De asemenea, acest trofeu se adaugă premiului „Tranzacția Anului din Romania” (Deal of the Year in Romania) acordat în urma voturilor juriului de publicația internațională CEE Legal Matters tranzacției prin care Vodafone România a preluat participația OTE în Telekom Romania Mobile Communications, mandat în care echipa Țuca Zbârcea & Asociații a asistat Vodafone România.

Despre Țuca Zbârcea & Asociații:

Țuca Zbârcea & Asociații este una dintre cele mai mari și mai apreciate societăți de avocatură din România, oferind asistență juridică și reprezentare în toate domeniile dreptului afacerilor. Fondată în anul 2005, firma are în prezent o echipă formată din peste 170 de angajați, dintre care 105 sunt avocați. Portofoliul său include numeroase companii naționale și multinaționale, instituții financiar-bancare și fonduri de investiții. Țuca Zbârcea & Asociații este constant clasată pe primele poziții în directoarele juridice internaționale, fiind recunoscută pentru inovație și excelență profesională.

Începând din 2019, Țuca Zbârcea & Asociații Tax și Țuca Zbârcea & Asociații colaborează cu Andersen Global, ceea ce a permis extinderea și consolidarea prezenței și expertizei în domeniile tax & legal la nivel internațional. Andersen Global este o asociație de firme membre independente, juridic separate, alcătuită din peste 20.000 de profesioniști la nivel mondial, peste 2.000 de parteneri globali și o prezență în peste 600 de locații din peste 170 de țări.

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