Unior Tepid- Ghidul pentru achiziții conforme IEC 60900: marcaje, acreditare, mostre & teste

Mesajul central rămâne neschimbat: VALID sau INVALID. Nu există „aproape”.

1) Ce cumpărăm și pe ce standard ne bazăm

IEC 60900:2018 este standardul pentru scule electroizolate, izolante și hibride utilizate până la 1.000 V c.a. / 1.500 V c.c., de către persoane competente care lucrează conform procedurilor sigure (referință: IEC 61477). Diferența dintre electroizolate (corp metalic + strat izolant), izolante (corp integral/esențial izolant, fără părți conductoare expuse) și hibride (corp izolant + cap de lucru metalic expus) este normativă, nu comercială.

