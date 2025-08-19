Unior Tepid – Integrarea completă a brandului propriu în lanțul de vânzare: de la uneltă multifuncțională pentru utilizatorul DIY, la echipamente de înaltă precizie pentru procese industriale avansate

La 25 de ani de la lansarea primului său brand propriu, Unior Tepid reconfirmă puterea viziunii pe termen lung prin Kronus, gama proprie de scule protejată internațional și dezvoltată continuu, care completează oferta multibrand industrială a companiei.