Unior Tepid – Integrarea completă a brandului propriu în lanțul de vânzare: de la uneltă multifuncțională pentru utilizatorul DIY, la echipamente de înaltă precizie pentru procese industriale avansate

În anul lansării sale, compania introducea pe piață brandul Tepid, cu 54 de dimensiuni de chei și câteva modele de clești tăietori. Succesul a fost imediat, dar dezvoltarea a fost stopată odată cu apariția parteneriatului strategic cu Unior și înființarea societății mixte Unior Tepid, cu capital majoritar românesc. Această etapă a deschis calea către colaborări solide cu producători de top din Uniunea Europeană și SUA, ceea ce a permis companiei să construiască, pas cu pas, una dintre cele mai complete oferte tipodimensionale de scule industriale, dedicate regimului intens de exploatare.
