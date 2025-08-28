Unior Tepid – Parteneriatul cu Diager care aduce standardele europene pe piața locală din România

Cu sediul central și uzinele principale în Poligny (regiunea Jura, Franța), Diager a devenit un reper tehnologic și industrial în sectorul sculelor pentru construcții, utilizate la scară globală în proiecte de infrastructură, clădiri comerciale și lucrări de inginerie civilă.

Diager – lider în producția de burghie pentru beton

Diager produce anual milioane de burghie pentru beton, acoperind întreaga gamă de aplicații: de la lucrări obișnuite în construcții rezidențiale, până la șantiere industriale de mare amploare. Prin integrarea celor mai noi tehnologii de fabricație, tratamente termice avansate și carburi metalice de înaltă performanță, burghiele Diager se disting prin rezistență ridicată la uzură, precizie și durată de viață extinsă.

