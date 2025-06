Vara constructiilor incepe cu Urgent Beton si 12 rate fara dobanda prin Banca Transilvania

In vara aceasta, constructiile nu mai trebuie sa astepte! Cu Urgent Beton si Banca Transilvania, poti incepe orice proiect si il poti plati in 12 rate fara dobanda, simplu si 100% online. Indiferent ca ridici o casa, o platforma sau ai un santier in desfasurare, ai acum acces rapid la beton de calitate, livrat direct in Bucuresti, Ilfov, Calarasi, Constanta, Prahova, Brasov, Buzau, Cluj si Arad.