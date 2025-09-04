Viitorul Customer Experience se scrie la București. CX Conference 2025 reunește lideri globali și studii cheie, prezentate în premieră

CX Conference 2025, organizată de Customer Experience România, va aduce pe scenă un line-up excepțional de experți internaționali și locali, precum și rezultatele celor mai relevante cercetări despre percepția și practicile CX la nivel național.

Un line-up de experți pentru provocările reale ale organizațiilor

Printre speakerii confirmați se numără Ian Golding, unul dintre cei mai respectați consultanți CX la nivel global, Bruce Temkin, fondatorul TemkinSight și pionier al disciplinei Customer Experience, și Olga Potaptseva, CEO European Customer Consultancy și expert recunoscut în transformarea culturilor organizaționale. Lor li se alătură profesioniști de top din România: Andreea Coca, CX Manager & Research Lead la Pluxee România, Mihai Ciuta, CX & Research Lead at Raiffeisen Bank Romania, Oana Aftenii, Customer Experience Lead la Returo, Gabriela Roșca, co-fondator Smart HR, Alina Dimbean, Customer Excellence Director la Delgaz Grid, Bülent Duagi, Strategy & Foresight Adviser la Sense & Change, Hunor Kovacs, Managing Director Geomant, Ștefan Dumitru, Regional Manager SEE la Staffino, precum și Gabriela Ciupitu, fondatoarea Customer Experience România, desemnată în 2024 cel mai influent profesionist CX la nivel global.

Citeşte comunicatul integral la adresa: http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=21231