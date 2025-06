ZTE nubia Music este disponibil pe PC Garage la cel mai mic preț din România

Cu un design inedit, funcții audio dedicate și specificații generoase, nubia Music devine cel mai accesibil telefon din România cu 128 GB stocare, 4+4 GB RAM extensibil și cameră principală de 50 MP.

Better Music For All

Creat pentru tinerii pasionați de muzică și stil, ZTE nubia Music oferă o experiență audio remarcabilă datorită difuzoarelor performante, capabile să redea un volum cu până la 600% mai puternic decât media pieței. În plus, cele două mufe audio de 3,5 mm permit ascultarea melodiilor preferate alături de prieteni, oriunde, oricând.

