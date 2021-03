Reacţii după problemele cu vaccinul AstraZeneca. Mărturiile unei femei vaccinate cu serul din lotul retras: „Mama m-a sunat plângând”

Mulţi au avut un şoc când s-au uitat pe certificat şi au văzut acelaşi cod care a înspăimântat Italia, iar Gela Arpinte a trăit şi ea această experienţă. Când a aflat vestea că a fost vaccinată cu o doză din lotul cu probleme s-a speriat foarte tare.

„Am intrat în panică. Am început să citesc mai multe informaţii. Chiar şi mama, care are 81 de ani, m-a sunat plângând să mă uit pe corp, să verific dacă am ceva. A fost crunt! E un stres de care nu am fi avut nevoie în aceste momente”, spune ea.

Cât despre rapel, „în primă fază am zis nu, nu mai fac niciun rapel, dar aşteptăm, vedem ce se va întâmpla în viitor”.

„pentru că era foarte târziu aseară. Am aflat şi am verificat pe adeverinţa de vaccinare lotul şi am văzut că este acel lot cu probleme”. Urmează să îl sune pentru a vedea „ce este de făcut, dacă trebuie să iau ceva preventiv”. Gela Arpinte mărturiseşte pentru Aleph News că nu a luat legătura cu medicul,. Urmează să îl sune pentru a vedea

Ea consideră că autorităţile au procedat corect prin retragerea acestui lot.