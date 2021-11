Cine infectează mai mult, un vaccinat sau un nevaccinat? Răspunsul lui Alexandru Rafila

„Proporţia de persoane vaccinate şi nevaccinate este diferită. Unii vaccinaţi nu mai fac boala. Acum însă există o tulpină care se transmite mult mai uşor. Proporţia celor care fac forme grave din rândul vaccinaţilor este mult mai mică decât în cazul nevaccinaţilor. Ca să încetineşti transmiterea, vaccinarea trebuie combinată şi cu alte metode. Dacă oamenii au forme clinice manifeste, probabil că transmit în mod similar”, spune Alexandru Rafila.

Potrivit medicului, transmiterea nu e diferită între vaccinaţi şi nevaccinaţi.

„Modalitatea de transmitere nu este diferită între vaccinaţi şi nevaccinaţi. La noi, din numărul de decese, 90% erau nevaccinaţi. Sunt şi persoane cu afecţiuni la care răspunsul imun nu există. Noi am avut 500-600 de morţi pe zi, la o populaţie de 18 milioane de locuitori. Noi am fot pe locul 1 în lume câteva săptămâni la rând. A murit 1 Parlament pe zi sau câteva avioane s-au prăbuşit. Din cauza celor care fac propagandă imorală împotriva vaccinării, multe mii de oameni au murit. Mai sunt şi decesele indirecte, oamenii nu au loc în spitale. Anul trecut am avut 20.000 de oameni decedaţi în 3 luni”.