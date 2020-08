Cel puţin 97.000 de copii din SUA, testaţi pozitiv cu Covid-19 în ultimele două săptămâni ale lunii iulie



Rezultatele testelor a cel puţin 97.000 de copii din Statele Unite au fost pozitive în ultimele două săptămâni ale lunii iulie, arată un raport al Academiei Americane de Pediatrie.



Datele spun că cel puţin 338.000 de copii s-au infectat de la începutul pandemiei, ceea ce înseamnă că peste un sfert au fost testaţi pozitiv în doar cele două săptămâni.



Raportul vine în timp ce părinţii şi liderii educaţiei se confruntă cu provocările redeschiderii şcolilor, deoarece numărul de cazuri continuă să crească în anumite părţi ale ţării.



9 noi cazuri apărute la liceul din Georgia ale cărui holuri aglomerate au fost virale pe social media



Un liceu redeschis în Georgia, care a atras atenţia naţională după ce pe internet au apărut imagini cu holurile sale aglomerate, a înregistrat cel puţin nouă cazuri de coronavirus în ultima săptămână.



În urma rezultatelor, North Paulding High School va trece la predare online pentru cel puţin următoarele două zile, timp în care şcoala este dezinfectată, iar oficialii evaluează situaţia.



„În acest moment, ştim că au fost şase elevi şi trei angajaţi care au fost la şcoală săptămâna trecută“, a spus Gabe Carmona, directorul liceului din Dallas, într-o scrisoare adresată părinţilor şi tutorilor elevilor şcolii, în care aceştia erau încurajaţi să verifice temperatura copiilor lor de două ori pe zi şi să fie atenţi la eventualele simptome.



Scrisoarea nu a menţionat, însă, nimic despre distanţarea socială sau purtarea măştilor, despre care şcoala a spus că sunt încurajate, dar nu obligatorii.



Folosiţi testele rapide, dar folosiţi-le cu atenţie, spune guvernatorul din Ohio după un rezultat fals-pozitiv



Guvernatorul Mike DeWine, din Ohio, care a fost testat pozitiv cu coronavirus, apoi negativ şi, din nou, negativ săptămâna trecută, a spus că experienţa sa nu ar trebui să fie motivul pentru care oamenii să creadă că „testarea nu este de încredere sau nu funcţionează“.



DeWine a avut rezultatul pozitiv atunci când a fost testat înainte ca preşedintele Trump să ajungă în Ohio pentru apariţii în campanie. Testul respectiv a fost unul rapid. Aceste teste, deşi rapide şi convenabile, sunt cunoscute a fi mai puţin exacte decât testele PCR, care au fost folosite când guvernatorul a fost retestat. Toate cele trei teste PCR au fost negative, confirmând faptul că guvernatorul nu este infectat.



„Dacă vorbim despre testele rapide, trebuie să fiţi foarte atenţi cum le folosiţi, cu siguranţă am văzut asta după experienţa mea“, a spus guvernatorul DeWine. El a menţionat duminică faptul că testele rapide funcţionează mai ales ca teste de screening, oferind o indicaţie preliminară rapidă care poate fi confirmată ulterior prin teste PCR mai exacte, dar care oferă rezultatul mai lent.



Kansas City, o potenţială zonă de risc, are nevoie de ajutor federal pentru a face faţă, spune primarul



La fel ca multe comunităţi, Kansas City a avut o perioadă grea în ultima vreme şi situaţia va deveni mai rea dacă Congresul şi Casa Albă nu pot ajunge la un acord privind mai multe ajutoare, a spus duminică primarul oraşului, Quinton Lucas.



Dr. Deborah Birx, coordonatorul medical desemnat de Casa Albă pentru criza COVID-19, a numit recent Kansas City drept una dintre cele 10 zone de risc din întreaga ţară din cauza datelor îngrijorătoare privind rezultatele testelor. Numărul zilnic al cazurilor a scăzut, dar oraşul se confruntă cu întârzieri ale rezultatelor la teste de până la două săptămâni, ceea ce le face aproape inutile în gestionarea extinderii răspândirii bolii.



Ce va fi nevoie pentru a rezolva problema? „Bani“, a spus Lucas duminică: „Avem nevoie de mai multe resurse pentru a face mai multe testări, pentru a avea teste mai rapide“.



Sistemul tău imunitar poate deja să recunoască coronavirusul



În urmă cu opt luni, noul coronavirus nu era cunoscut. Dar pentru unele celule imune umane, e deja ceva familiar.



O serie de studii recente au arătat că o mare parte din populaţie - în unele locuri fiind vorba de 20-50% din oameni - poate avea celule imune numite celule T care recunosc noul coronavirus în ciuda faptului că nu l-au întâlnit niciodată.



Prezenţa acestor celule T a intrigat experţii, care spun că este prea devreme să se spună dacă celulele vor juca un rol util, dăunător sau complet inutil împotriva coronavirusului.



Franţa impune purtarea măştilor în aer liber, în zonele aglomerate, de azi



Franţa impune o nouă măsură - ca oamenii să poarte măşti de protecţie în aer liber, în zonele aglomerate din Paris şi în alte oraşe importante, începând de luni, în contextul în care numărul infecţiilor cu coronavirus creşte cu cel mai rapid ritm, după ce o carantină naţională s-a încheiat la mijlocul lunii mai.



Ţara reuşise să ţină numărul de infecţii sub control, dar efectele negative ale pandemiei s-au întors, în Franţa înregistrându-se 2.288 de cazuri noi de Covid-19 vineri - a treia zi consecutivă de creştere. În regiunea Paris Ile-de-France, rata infecţiilor a atins vineri 2,4%, comparativ cu media naţională de 1,6%.



În efortul de a evita răspândirea virusului, măştile vor fi acum obligatorii pentru persoanele de peste 11 ani în zonele aglomerate, de la paradisurile turistice Saint Tropez şi Biarritz până la râul Sena din Paris , Montmartre şi alte zone populare, precum şi în pieţele din aer liber şi în suburbiile aglomerate din Paris.



Dacă nu vor respecta măsura, poliţia îi va sancţiona pe cetăţeni cu o amendă de 135 de euro, iar asta se va întâmpla cel puţin timp de o lună la Paris.

La nivel global s-au înregistrat 19,591,000 de cazuri dintre care peste 12 milioane s-au vindecat deja.

Danemarca, Bulgaria, Japonia, Franţa sau Suedia sunt ţări fără cazuri noi.

Marea Britanie va avea nevoie mai mult decât o simplă campanie de comunicare şi promovare a vaccinului Covid-19. Potrivit ultimului sondaj, realizat de King's College London şi Ipsos Mori, doar 30 la sută dintre englezi sunt siguri că s-ar vaccina împotriva noului virus, scrie Bloomberg.

-Cum au răspuns britanicii la întrebarea dacă s-ar vaccina împotriva noului virus

Sigur - 30%

Probabil -23 %

Destul de probabil -20%

Putin probabil -9%

Deloc probabil -3%

Nici într-un caz- 4%.

Situaţia în SUA

Din 5.000.603 de cazuri estimate din ţară, 162.441 s-au soldat cu deces, conform datelor complilate de Universitatea John Hopkins, relatează CNN.

Pandemia nu arată niciun semn de încetinire, iar oficialii din domeniul sănătăţii au solicitat utilizarea măştilor de faţă şi în locuri publice deschise.

Cinci state reprezintă mai mult de 40% din infecţiile americane: California (cu cele mai multe cazuri din ţară), Florida, Texas, New York şi Georgia.

New York, odată epicentrul ţării, a fost depăşită de mai multe state. Statul raportează acum o rată de infectare de aproximativ 0,93 cazuri noi la un caz, potrivit biroului guvernatorului.

„În ciuda creşterii ratelor de infecţie în toată ţara în regiunea noastră, continuăm să vedem că numărul se menţine la niveluri scăzute, totul datorită muncii grele a newyorkezilor de a-şi schimba comportamentul, a spus guvernul Andrew Cuomo a spus într-o declaraţie sâmbătă.

Situaţia pe 9 august

SUA a depăşit pragul de 5 milioane de cazuri

Statele Unite au stabilit un nou record sâmbătă, având acum peste 5 milioane de persoane infectate, potrivit Reuters.



Ţara a înregistrat peste 160.000 de decese, aproape un sfert din totalul lumii.



Totuşi, Dr. Anthony Fauci a oferit speranţa că până la sfârşitul anului ar putea fi disponibil un vaccin eficient.



555 de cazuri noi în Germania



Numărul de cazuri de coronavirus confirmate în Germania a crescut cu 555, ajungând la 215.891, au arătat duminică datele Institutului Robert Koch (RKI) de boli infecţioase, scrie Reuters.



Numărul de decese a crescut la 9.196, în ultimele ore înregistrându-se un deces.



Mexic, la doar câteva zile distanţă de o jumătate de milion de cazuri



Sâmbătă, Mexic a raportat 6.495 de noi infecţii cu coronavirus şi 695 de decese, ceea ce a adus totalul în ţară la 475.902 de cazuri şi 52.006 de decese.



Oficialii au spus că numărul real de persoane infectate este probabil semnificativ mai mare decât cazurile confirmate.

Mexic are a treia cea mai mare rată de deces la nivel global, după SUA şi Brazilia.



394 cazuri şi 17 decese în Victoria, în ultimele ore



394 de cazuri noi în Victoria şi alte 17 decese au fost înregistrate în ultimele 24 de ore.



Decesele includ doi bărbaţi de 50 de ani, patru bărbaţi de 70 de ani, patru femei şi doi bărbaţi de 80 de ani şi doi bărbaţi şi trei femei de 90 ani.



Conform Worldometers, sâmbătă, 8 august, sunt înregistrate 19.718.000 de cazuri de COVID-19 în lume, iar totalul de morţi a ajuns la 7274.426. S-au vindecat 12.655 .329 de persoane.

Spania nu a mai raportat niciun caz nou iar Italia doar 347 de cazuri.

China a efectuat cele mai multe teste, 90 de milioane şi aproape că nu mai raportează cazuri noi, numărul fiind foarte mic.

Luxemburg are cea mai bună rată teste/populaţie, cu un milion de teste la un milion de persoane, procentaj 100%.

Rusia a înregistrat 5212 de cazuri noi iar SUA peste 32.000 de cazuri noi.Se cer date suplimentare Spaniei care nu mai raportează cazuri noi. Se crede că spaniolii vor să-şi salveze sezonul turistic. Pe de altă parte elita medicală din Spania cere un raport asupra erorilor comise de autorităţi în evaluarea situaţiei.

Vineri 8 august, în Japonia au fost înregistrate 1.601 de cazuri noi de Covid-19, acesta fiind cel mai mare număr pe care Japonia l-a înregistrat într-o singură zi.

Este a patra zi consecutivă cu peste 1.000 de cazuri.

Până în prezent, autorităţile au raportat în total 46.151 de cazuri de Covid-19 şi 1.062 decese cauzate de noul virus.

Tokyo este printre cele mai afectate oraşe. Autorităţile au înregistrat 462 de cazuri noi în capitala japoneză, în timp ce Osaka raportează maxim 255 de cazuri.

Numărul total al persoanelor infectate în SUA se apropie de 5 milioane de cazuri

SUA au înregistrat cel puţin 4.937.441 de cazuri cu coronavirus de la începutul pandemiei, potrivit ultimului raport al Universităţii John Hopkins.

Zilnic, SUA înregistrează între 40.000- 60.000 de cazuri noi cu Covid-19.

Cazurile de coronavirus din Africa trec de un milion

În Africa, numărul total de cazuri de coronavirus confirmat este peste 1 milion, potrivit organismului Uniunii Africane (AU), scrie BBC.

În total, pe continent, peste 21.000 de oameni au murit de COVID-19 şi aproape 674.000 de oameni s-au recuperat, arată cifrele. Cele două ţări cu cel mai mare număr de cazuri sunt Africa de Sud şi Egipt.

Statul australian Victoria înregistrează 466 de cazuri noi de coronavirus şi 12 decese, în ultimele 24 de ore

Statul Victoria din Australia a înregistrat 466 de cazuri noi de coronavirus în ultimele 24 de ore şi 12 noi.

1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă de 29-30 de ani.

Numărul total de cazuri în statul Australian Victoria este de 14.283, cu 193 de decese.

Conform Worldometers, vineri, 7 august, sunt înregistrate 19.257.726 de cazuri de COVID-19 în lume, iar totalul de morţi a ajuns la 717.687. S-au vindecat 12.357.658 de persoane.

Şi pentru că viaţa bate filmul, The Wall Street Journal a realizat un reportaj despre COVID-19. Povestea vindecării pacientului de 1.9 milioane dolari

Japonia a înregistrat 1.490 de cazuri în 24 de ore Numărul de cazuri noi raportate în Japonia a marcat un total de 10 zile consecutive în care japonezii au înregistrat zilnic peste 900 de cazuri noi, relatează CNN. Numărul total de morţi a ajuns la 1.046. 5 foşti directori de la Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor au atras atenţia asupra gestionării pandemiei în SUA Aceştia au criticat mesajele contradictorii pe care le transmite Donald Trump populaţiei, relatează CNN. Unul dintre ei spune că ceea ce face Trump în pandemie se poate cataloga drept „leadership haotic”, iar urmările pot fi partizanatul, confuzia şi răspândirea alarmantă a virusului. Un al director afirmă că toate eforturile oamenilor de a combate pandemia sunt distruse de Guvernul american. Coronavirusul ţinteşte tinerii, susţine OMS OMS avertizează că tinerii devin ţintele coronavirusului şi susţine această afirmaţie printr-un set de date care arată că, până acum, cele mai multe îmbolnăviri au afectat persoanele cu vârste cuprinse între 25 şi 64 de ani, relatează CNN. Datele au fost colectate pentru perioada 24 februarie 2020 - prezent. 64% dintre cazurile de COVID-19 din lume sunt întâlnite la pacienţi cu vârste între 25 şi 64 de ani. Mexic: Numărul total de morţi depăşeşte borna de 50.000 Joi, Mexicul a raportat 819 decese noi, totalul ajungând la 50.517, relatează CNN. Este a treia zi când autorităţile raportează peste 800 de morţi în Mexic. Tot joi, liderii s-au confruntat şi cu 6.690 de cazuri COVID-19 noi.

