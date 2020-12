Primul camion care transportă vaccinul pentru coronavirus în SUA de la Pfizer-BioNTech a ieşit pe uşa fabricii din Michigan duminică şi este aşteaptat să ajungă la destinaţie luni, astfel încât personalul medical să îl poată administra pacienţilor. În ciuda optimismului general provocat de existenţa unui tratament viabil, Bill Gates avertizează că pandemia nu este nici pe departe aproape de a se termina.

În cadrul unei emisiuni televizate, Bill Gates s-a arătat impresionat de avansul obţinut în domeniul medical.

"Această activitate de vaccinare este una fenomenală. Ştii, am lucrat cu aceste companii farmaceutice, au făcut tot ce le stătea în putinţă, şi, slavă Domnului, acele vaccinuri vor pune capăt acestei pandemii".

Gates a menţionat că ar putea exista şase vaccinuri COVID-19 gata până în primăvara anului 2021 şi se aşteaptă ca acestea să fie aprobate până în vara aceluiaşi an.

Cu toate acestea, în ciuda optimismului său în privinţa vaccinării, fondatorul Microsoft crede că lumea va reveni la normal în mai mult de un an.

„Nu cred că mapamondul va reveni la normal atât de curând, dar cândva în prima jumătate a anului 2022, cred că vom putea spune că ne-am întors la normal”.

Totodată, Bill Gates a precizat că afacerile mici sunt condamnate, atâta timp cât vor exista restricţii, iar acest lucru afectează pe termen lung economia Statelor Unite.

