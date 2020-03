Mărturia unui tânăr de 34 de ani, internat la ”Matei Balş”: ”Am ajuns aici în urmă cu o oră” / A aşteptat ambulanţa 12 ore şi a aflat din presă că a fost depistat pozitiv cu coronavirus

România a traversat ieri cea mai dificilă perioadă de la izbucnirea crizei provocată de coronavirus. Nu mai puţin de 12 cazuri au fost confirmate marţi, astfel că numărul total al îmbolnăvirilor a ajuns la 29.

Unul dintre aceste cazuri este al unui tânăr de 34 de ani din Bucureşti. Acesta a povestit pe contul personal de Facebook cum a ajuns să fie internat la ”Matei Balş” şi cum a aflat din presă că a fost depistat pozitiv cu coronavirus.

”La ora la care scriu acest mesaj sunt internat la Victor Babes cu diagnosticul confirmat de coronavirus. Am ajuns in urma cu aproximativ 1 ora, dupa ce am asteptat ambulanta 12 ore. Luni seara am facut febra 39.2, iar medicii de la Matei Bals mi-au facut si testul de coronavirus. Fusesem in Londra intre 25-27 februarie, dar pana zilele trecute Marea Britanie nu era considerata o zona cu risc. Prin urmare toata lumea a crezut ca sansele de a fi infectat sunt minime. Inclusiv eu. M-am izolat la domiciliu in asteptarea rezultatului”, a povestit bărbatul pe contul personal de Facebook, într-un mesaj postat în urmă cu aproximativ o oră.

Acesta susţine că a aflat din presă că este unul dintre oamenii depistaţi pozitiv.

”Rezultatul l-am aflat din presa. In jurul orei 17:30 am citit ca: “Bărbat, 34 ani, Bucureşti, care s-a întors în data de 27 februarie 2020 din Londra, Marea Britanie, s-a prezentat cu simptomatologie la INBI Matei Balş.” Era o sansa buna sa fiu cazul 7 din 10 martie. Insa pe mine nu ma anuntase nimeni nimic. Am sunat la toate numerele pe care le-am gasit si am vorbit cu toate persoanele despre care stiam ca ar putea avea chiar si o minima informatie. Voiam evident sa aflu daca intr-adevar era vorba despre mine. N-am aflat nimic. Dupa zeci de telefoane pe care le-am dat eu la toate numerele oficiale puse la dispozitie, am fost sunat la 2 ore dupa ce aflasem informatia din presa. Mi s-a confirmat ca sunt pozitiv si am fost informat ca urmeaza sa vina o salvare (acea “izoleta”) sa ma preia. Am asteptat 12 ore salvarea. In acest timp am vorbit sper cu toti oamenii cu care am fost in contact in ultimele 2 saptamani. Le-am recomandat sa ia legatura cu DSP, sa sune la numarul 0800 800 358 sau la 112 in functie de caz. Imi doresc din tot sufletul ca toata lumea sa fie in regula. Desi in povestea mea de pana acum am intalnit multe probleme (pe o parte le-am enumerat) si multa lipsa de empatie din partea unor autoritati, am incredere in medici si cred ca aplicand masurile corecte o sa fie bine. Voi incerca sa trimit feedback-ul meu cat mai detaliat catre persoanele care pot schimba ceva chiar si in al 11-lea? ceas. Sunt multe lucruri care scartie cand vorbim despre comunicarea cu pacientul, relatia cu 112, relatia cu autoritatile care se ocupa de problema. Medicii si asistentele de la Matei Bals si Victor Babes s-au comportat pana acum exemplar. Au fost cu totii empatici si dornici sa ajute”, a mai povestit tânărul.

Grupul de Comunicare Strategică a anunţat că au fost efectuate 1.179 de teste pentru coronavirus. În cele 7 centre din ţară sunt peste 1.200 de teste, suficiente până la sfârşitul săptămânii, când vor veni celelalte teste comandate, a anunţat Ministerul Sănătăţii.

