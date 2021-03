Ministrul Educaţiei despre restricţiile din şcoli: Educaţia nu îmbolnăveşte

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat luni seara, la Digi 24, că nu a fost de acord cu condiţiile impuse de ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, în ceea ce priveşte stabilirea unor limite privind participarea fizică a elevilor la cursuri.

„Educaţia nu îmbolnăveşte, te învaţă să respecţi regulile, să nu te îmbolnăveşti”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Ministrul Sănătăţii a impus aceste reguli şi astfel nu am avut soluţii, a explicat Cîmpeanu. De aceea, el le-a cerut managerilor din şcoli să se adapteze la realitate şi să găsească soluţii gândindu-se la interesul copiilor.

„Sunt într-o poziţie ingrată, am semnat un ordin de ministru prin care am limitat prezenţa la 50%. Am ales răul cel mai mic”, a spus Sorin Cîmpeanu, la Digi 24.

El a mai spus că săptămâna viitoare ar putea fi redactat ordinul de ministru privind evaluarea elevilor din clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a. Acestea vor avea loc în luna aprilie cu prezenţa fizică a elevilor în şcoli. „Vrem să vedem unde suntem după un an de învăţământ on line”, a detaliat Cîmpeanu care a mai spus că şi recuperările vor fi tot cu elevii în clasă.

„Recuperările vor fi făcute fizic la şcoală, este stupid să recuperezi în on-line ce ai pierdut în on-line”, a precizat ministrul.