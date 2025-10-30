Prima pagină » Cultură-Media » 10 ani de la Colectiv | Prima apariție publică a supraviețuitorului trupei Goodbye to Gravity: „M-am folosit de chitară ca sprijin în procedurile medicale dureroase și ca suport psihic”

10 ani de la Colectiv | Prima apariție publică a supraviețuitorului trupei Goodbye to Gravity: „M-am folosit de chitară ca sprijin în procedurile medicale dureroase și ca suport psihic”

La zece ani de la tragedia de la Clubul Colectiv, solistul şi singurul supravieţuitor al formaţiei Goodbye to Gravity, Andrei Găluț, a făcut astăzi prima sa apariție publică, cântând celebra piesă The Day We Die într-un format acustic.
10 ani de la Colectiv | Prima apariție publică a supraviețuitorului trupei Goodbye to Gravity: „M-am folosit de chitară ca sprijin în procedurile medicale dureroase și ca suport psihic”
Sursa foto: captură video YouTube/The Memento Project
Diana Nunuț
30 oct. 2025, 12:58, Cultură-Media

Azi se împlinesc zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv din București, tragedie care a luat viața a 65 de persoane.

În această zi, Andrei Găluț, solistul și singurul supraviețuitor al trupei Goodbye to Gravity – cea care susținea un concert în data de 30 de octombrie 2015 în Clubul Colectiv – a avut prima sa apariție publică după tragedie. Cu această ocazie, el a anunțat, alături de alți supraviețuitori muzicieni, lansarea proiectului caritabil The Memento Project, dedicat omagierii victimelor tragediilor care au marcat România în ultimul deceniu.

Proiectul include înregistrarea în formă acustică și reorchestrată a două dintre melodiile emblematice ale trupei Goodbye to Gravity, The Day We Die și The Cage.

Motivul din spatele inițiativei

Într-un interviu pentru publicația Cultură la Dubă, Andrei Găluț explică motivația demersului comemorativ într-un mesaj cuprinzător.

„Cele două piese reprezintă ambele albume ale formației. The Cage a fost single-ul pentru care am realizat, în 2012, primul nostru videoclip artistic, iar The Day We Die este piesa care a devenit emblematică în mișcările civice anti-corupție din țară. Am văzut versurile ei scrise pe pancarte și pe mașini, brodate pe haine și purtate în sufletele oamenilor care își doresc schimbarea în bine a României”, a spus artistul pentru sursa citată.

Andrei Găluț a explicat și faptul că implicarea în acest proiect reprezintă atât o parte din procesul său de recuperare după cumplitele traume suferite, cât şi o pledoarie pentru rezilienţă: „Am început să lucrez la aceste variante ale melodiilor ca parte a procesului meu de recuperare, încă de pe patul de spital. M-am folosit de chitară atât ca sprijin în procedurile medicale dureroase de recăpătare a mobilității mâinilor și brațelor, cât și ca suport psihic în anii tulburi și extrem de grei, care au urmat incendiului”.

Cu această ocazie, toate fondurile strânse ca urmare a exploatării videoclipului și a pieselor vor fi donate Asociației „În numele lui Alexandru”, înființată de Narcis Hogea, tatăl lui Alexandru Hogea, tânărul de 19 ani care a murit din cauza infecțiilor nosocomiale contractate în spitalele românești.