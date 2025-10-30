10 ani de la Colectiv | Prima apariție publică a supraviețuitorului trupei Goodbye to Gravity: „M-am folosit de chitară ca sprijin în procedurile medicale dureroase și ca suport psihic”

Azi se împlinesc zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv din București, tragedie care a luat viața a 65 de persoane.

În această zi, Andrei Găluț, solistul și singurul supraviețuitor al trupei Goodbye to Gravity – cea care susținea un concert în data de 30 de octombrie 2015 în Clubul Colectiv – a avut prima sa apariție publică după tragedie. Cu această ocazie, el a anunțat, alături de alți supraviețuitori muzicieni, lansarea proiectului caritabil The Memento Project, dedicat omagierii victimelor tragediilor care au marcat România în ultimul deceniu.

Proiectul include înregistrarea în formă acustică și reorchestrată a două dintre melodiile emblematice ale trupei Goodbye to Gravity, The Day We Die și The Cage.

Motivul din spatele inițiativei

Într-un interviu pentru publicația Cultură la Dubă, Andrei Găluț explică motivația demersului comemorativ într-un mesaj cuprinzător.

„Cele două piese reprezintă ambele albume ale formației. The Cage a fost single-ul pentru care am realizat, în 2012, primul nostru videoclip artistic, iar The Day We Die este piesa care a devenit emblematică în mișcările civice anti-corupție din țară. Am văzut versurile ei scrise pe pancarte și pe mașini, brodate pe haine și purtate în sufletele oamenilor care își doresc schimbarea în bine a României”, a spus artistul pentru sursa citată.

Andrei Găluț a explicat și faptul că implicarea în acest proiect reprezintă atât o parte din procesul său de recuperare după cumplitele traume suferite, cât şi o pledoarie pentru rezilienţă: „Am început să lucrez la aceste variante ale melodiilor ca parte a procesului meu de recuperare, încă de pe patul de spital. M-am folosit de chitară atât ca sprijin în procedurile medicale dureroase de recăpătare a mobilității mâinilor și brațelor, cât și ca suport psihic în anii tulburi și extrem de grei, care au urmat incendiului”.

Cu această ocazie, toate fondurile strânse ca urmare a exploatării videoclipului și a pieselor vor fi donate Asociației „În numele lui Alexandru”, înființată de Narcis Hogea, tatăl lui Alexandru Hogea, tânărul de 19 ani care a murit din cauza infecțiilor nosocomiale contractate în spitalele românești.