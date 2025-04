Premiile Oscar 2028: Premiul pentru cel mai bun cascador va fi acordat pentru prima dată în istoria Academiei

O nouă categorie de excelență va fi creată la Premiile Oscar, menită să-l recompenseze pe cel mai bun cascador, a anunțat Academia Americană de Arte și Științe Cinematografice, cea care decernează renumitele premii. Premiul va fi acordat pentru întâia oară în anul 2028, cu ocazia ediției centenare, a anunțat vineri cotidianul Le Figaro.

„Suntem mândri să recunoaștem munca inovatoare a acestor artiști tehnici și creativi și îi felicităm pentru angajamentul și dedicarea lor, care contribuie la acest moment memorabil”, a declarat Bill Kramer, directorul general al instituției organizatoare.

Oscarul va fi decernat și celui mai bun director de casting

Rolul discret al cascadorilor a fost recent subiectul unui film cu Ryan Gosling, The Fall Guy, lansat în urmă cu un an. „Poți câștiga un Oscar pentru cel mai bun scenariu după ce ai petrecut un an scriind într-o cabană”, a subliniat Drew Pearce, scenaristul filmului, la premiera din Los Angeles, adăugând că „în schimb, un cascador își riscă viața în fiecare zi pe platou, iar aceasta nu e o metaforă.”

Cascadorii erau deja recompensați în ceremonii prestigioase, cum este SAG Awards, premii decernate de Sindicatul Actorilor din America. Crearea unui Oscar pentru această categorie de pe platourile de filmare vine după introducerea unei alte noi categorii care va primi Oscarul anul următor, „cel mai bun director de casting”. Anterior, Premiile Oscar nu mai adăugaseră nicio categorie nouă din 2001, când a fost creat premiul pentru cel mai bun film de animație.