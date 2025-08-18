Actrița Helen Mirren respinge ideea unui James Bond feminin: „James Bond trebuie să fie James Bond”

Interviu în prestigioasa revistă Saga Madazine, cu actrița Helen Mirren, în care aceasta spune că un James Bond feminin este pur și simplu de neimaginat, asta în ciuda faptului că îmbrățișează valorile feministe.

„Nu poți avea o femeie. Pur și simplu nu funcționează. James Bond trebuie să fie James Bond, altfel devine altceva”, spune Mirren, posesoare și a unui premiu pentru cea mai bună actriță în rolul Reginei Elisabeta a II-a, „The Queen”.

Următoarea parte, a 26-a, a francizei James Bond va fi produsă de MGM Studios și va fi scrisă de creatorul Peaky Blinders, Steven Knight.

Nici Brosnan nu e încântat de idee

Helen Mirren, acum în vârstă de 80 de ani, joacă în prezent alături de Pierce Brosnan, un fost interpret al personajului James Bond, în mult-așteptata adaptare cinematografică a romanului „The Thursday Murder Club”, unde interpretează o spioană retrasă din activitate.

Nici Brosnan nu e deloc entuziasmat de ideea studioruilor MGM a unei „abordări proaspete” (sugerând o interpretare feminină a personajului) și este de părere că James Bond trebuie să fie bărbat.

Brosnan a fost de patru ori James Bond, începând cu „Golden Eye” în 1995, și terminând cu „Die Another Day”, lansat în 2002.

La Festivalul de Film de la Cannes, în mai, Halle Berry – care a jucat și în Die Another Day – a spus: „În 2025, e drăguț să spui: «Oh, ar trebui să fie o femeie.» Dar nu știu cu adevărat dacă asta e ceea ce cred că ar trebui făcut”.

Preferații pentru noul James Bond

Anterior, Helen Mirren spusese că ideea unui personaj ca James Bond a fost „născută dintr-un sexism profund” și că femeile au fot întotdeauna parte „extrem de importantă” a serviciilor secrete.

Franciza James Bond s-a aflat în proprietatea familiei Broccoli timp de peste 60 de ani, dar producătorii Barbara Broccoli și Michael G. Wilson au vândut controlul creativ către Amazon pentru aproximativ 1 miliard de dolari (760 de milioane de lire sterline) la începutul acestui an.

Speculațiile cu privire la cine îl va interpreta în continuare pe celebrul personaj au fost intense, dar ca favoriți sunt dați actorii britanici Aaron Taylor-Johnson și James Norton.

Momentan, nu există o dată de lansare pentru următorul film.