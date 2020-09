Ariana Grande este prima femeie cu 200 de milioane de followers pe Instagram. Cine conduce în clasamentul masculin

Ariana Grande este prima femeie care are 200 de milioane de followers pe Instagram. Artista în vârstă de 27 de ani face perfomanţă şi pe reţelele de socializare, nu doar în muzică. Ariana este iubită de fanii din întreaga lume care îi urmăresc activitatea şi story-urile postate pe Instagram. Tânăra este urmată de Kylie Jener care are 193 de milioane de urmăritori şi de Selena Gomez care are 190 de milioane de fani pe Instagram.

La categoria bărbaţilor Cristiano Ronaldo este liderul: are 237 de milioane de fani, el deţine şi cel mai urmărit cont de pe platforma Instagram.