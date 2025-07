Dave Grohl, omagiu cu o piesă surpriză în memoria bateristului Taylor Hawkins, la 30 de ani de la debutul Foo Fighters

Single-ul lansat miercuri noapte, intitulat „Today’s Song”, este o reflecție personală semnată de liderul trupei și fost toboșar al Nirvana, Dave Grohl, în care acesta vorbește despre maturizare, durere și reziliență. Versurile piesei și mesajul publicat pe site-ul oficial al trupei conturează o stare profundă de recunoștință și dor.

„De-a lungul anilor, am avut momente de bucurie pură, dar și de durere sfâșietoare. Am trecut prin victorii și eșecuri, am reparat oase și inimi frânte. Dar, am mers mai departe împreună, unii pentru ceilalți, orice ar fi. Pentru că, în viață, nu poți merge singur pe acest drum”, a scris Grohl.

Cel mai emoționant moment al mesajului a fost, însă, dedicat lui Taylor Hawkins, a cărui moarte a zguduit profund trupa și fanii. „Numele tău este rostit în fiecare zi, uneori cu lacrimi, alteori cu un zâmbet. Tu ești încă în tot ce facem, oriunde mergem. Imensitatea sufletului tău este egalată doar de dorul nesfârșit pe care îl simțim în lipsa ta. Ne ești tuturor dor, dincolo de cuvinte. Foo Fighters îl vor purta mereu pe Taylor Hawkins în fiecare notă cântată, până la finalul drumului”, a scris Grohl.

„Today’s Song” vine la aproape doi ani după But Here We Are (2023), un album intens emoțional, lansat în urma pierderii lui Hawkins și a mamei lui Grohl, Virginia. Materialul a fost apreciat ca unul dintre cele mai puternice albume ale anului, un tribut sincer adus durerii și procesului de vindecare.

Dave Grohl a încheiat mesajul într-o notă de speranță: „Sunt în continuare recunoscător pentru viață, iubire, muzică și misterul a ceea ce ne rezervă acest drum. Haideți să mergem mai departe”.