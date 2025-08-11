BAC 2025, sesiunea august. Subiectele și baremul de corectare au fost publicate. Ce au avut de rezolvat elevii

Elevii care nu au reușit să promoveze examenul de BAC 2025 sau nu s-au prezentat la toate probele din iunie au avut ocazia să participe la a doua sesiune a examenului, care a început astăzi, 11 august.

Prima probă a fost cea de Limba și literatura română, iar subiectele pentru această sesiune, precum și baremul de corectare pentru profilul uman și profilul real au fost publicate deja.

Conform comunicatului transmis de Ministerului Educației, la această sesiune s-au înscris peste 30.200 de absolvenți, dintre care peste 18.200 provin din promoția curentă, iar aproximativ 12.000 din promoții anterioare.

Examenul a început la ora 09:00, iar elevii au avut trei ore pentru a rezolva subiectele. Structura acestora cuprindea un text la prima vedere însoțit de întrebări de înțelegere, o compunere pe o temă dată și un eseu despre un text literar studiat în liceu.

Subiectele au fost diferențiate, în funcție de profil, mai exact real sau uman.

Ce au avut de rezolvat elevii la Română, sesiunea august

Textul de la Subiectul I a fost un fragment din „Tatăl meu, Lucian Blaga” de Dorli Blaga, urmat de întrebări la Subiectul I A, aplicate pe acest text.

La Subiectul I B, candidații au realizat un text argumentativ despre tema „dacă atitudinea oamenilor față de mediu poate să fie schimbată sau nu”. Cerința nu a specificat dacă mediul se referă la cel înconjurător sau social.

Elevii de la profilul uman și vocațional-pedagogic au avut la Subiectul III sarcina de a face caracterizarea unui personaj dintr-un text dramatic studiat, în timp ce la profilul real, filiera tehnologică, sarcina a fost să prezinte, în minimum 400 de cuvinte, particularitățile unui text dramatic la alegere.

Subiectele pentru profilul real și uman la sesiunea de august a Bacalaureatului 2025 pot fi accesate AICI.

Profilul uman – Barem de evaluare și de notare

Profilul real – Barem de evaluare și de notare

Problema de redactare a subiectului I B la proba de Română, sesiunea de toamnă

Subiectele oferite în sălile de examen pentru proba scrisă de Limba și literatura română din cadrul Bacalaureatului 2025, sesiune de august, au conținut o eroare de redactare la cerința B a subiectului I, care solicita un text argumentativ de minimum 150 de cuvinte.

Candidaților li s-a cerut să argumenteze „dacă atitudinea față de mediu să fie schimbată poate sau nu”, o formulare care nu respectă regulile gramaticale și putea crea confuzie în rândul elevilor.

Subiectul valorează 20 de puncte.

Calendarul probelor BAC 2025, sesiunea august

11 august 2025 – Limba și literatura română – proba scrisă (E.a)

12 august 2025 – Proba obligatorie a profilului – proba scrisă (E.c)

13 august 2025 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba scrisă (E.d)

14 august 2025 – Limba și literatura maternă – proba scrisă (E.b)

18 august 2025 – Afișarea rezultatelor la probele scrise, vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

19-20 august 2025 – Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

26 august 2025 – Afișarea rezultatelor finale

Pentru a promova examenul de Bacalaureat 2025, sesiunea august, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și să aibă o medie generală de cel puțin 6.

La prima sesiune a examenului, procentul de promovare după soluționarea contestațiilor a fost de 76,5%. Această rată a crescut cu 2,2%, de la 74,3% la 76,5%, în toate promoțiile, comparativ cu 78,2% în sesiunea iunie-iulie 2024.