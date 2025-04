Barbra Streisand a anunțat un nou album de duete

Materialul discografic va cuprinde 11 duete cu artiști de renume, precum Paul McCartney, Bob Dylan, James Taylor, Sting, Hozier, Sam Smith, Seal, Josh Groban, Tim McGraw, Laufey, Mariah Carey și Ariana Grande, conform Hollywood Reporter.

Lansarea oficială este programată pentru 27 iunie și albumul reprezintă o continuare a celui din 2014.

Primul single extras de pe album este piesa „The First Time Ever I Saw Your Face”, lansată în colaborare cu Hozier.

Albumul este produs de Walter Afanasieff și Peter Asher, iar producția executivă a fost asigurată de Barbra Streisand, împreună cu Jay Landers.