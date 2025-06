Beatles Reloaded. Fiii lui John Lennon, Paul McCartney și Ringo Starr lansează o piesă nouă, cu trupa lor, „Mantra of the Cosmos”

Fiii legendelor Beatles John Lennon, Paul McCartney și Ringo Starr, Sean Ono Lennon și, respectiv, James McCartney și Zak Starkey (fiul lui Starr) au anunțat lansarea unei noi piese a trupei lor, „Mantra of the Cosmos”, scrie independent.co.uk.

Piesa se numește „Rip-Off” și a fost postată pentru prima oară pe contul lui Starkey de Instagram, luni, cu un text simplu în descriere: Voci – Shaun Ryder, James McCartney, Sean Lennon”.

Videoclipul piesei conține imagini cu tații soliștilor, în perioadele lor de glorie, iar sound-ul pare, într-adevăr, o melodie ruptă din Cosmos.

„Dylan, Dali, Ginsberg – abureală cosmică, tot ce-ți trebuie”

„Mantra of the Cosmos” este un proiect muzical pus la punct de Starkey (acum, în vârstă de 59 de ani), în 2023, care-i include și pe Shaun Ryder și Mark „Bez” Berry de la „Happy Mondays” și pe Andy Bell, fost basist al trupelor „Oasis” și „Beady Eye”.

Apropo de „Oasis”, trebuie spus și că Noel Gallagher (Oasis) a mai avut colaborări cu „Mantra of the Cosmos), pentru piesa „Domino Bones (Gets Dangerous)”, o piesă, pe care Gallagher a descris-o astfel pentru The Times: „Dylan, Dali, Ginsberg și un strop de abureală cosmică. Adaugă-l pe Bez, care dansează pe melodii așa cum Zak cântă la tobe, iar Andy Bell cântă la orice are corzi – și ai tot ce-ți trebuie”.

Nu este pentru prima dată când fiii lui Lennon și McCartney colaborează

În aprilie 2024, cei doi au lansat piesa „Primrose Hill”, un omagiu adus unuia dintre cele mai pitorești locuri din Londra, emblematicul Regent’s Park.

James – fiul lui Sir Paul și al primei sale soții, regretata Linda McCartney – a anunțat lansarea piesei alături de „bunul său prieten” Sean și a sugerat că este doar începutul unei serii de colaborări.

„Odată cu lansarea acestei piese simt că punem cu adevărat lucrurile în mișcare”, a scris el pe Instagram.

Zak Starkey, fiul lui Ringo Starr, a fost recent concediat din „The Who”

În ce-l privește pe Zak Starkey, acesta a fost recent în atenția presei după ce a fost concediat fără prea multe explicații din trupa „The Who”, în urma unor plângeri legate de prestația sa în timpul unui concert susținut la Royal Albert Hall în martie.

Vestea a fost făcută publică de chitaristul Pete Townshend, care a postat un anunț pe rețelele de socializare:

„După mulți ani de muncă excelentă la tobe din partea lui Zak, a venit momentul pentru o schimbare. E un moment delicat. Zak are multe proiecte noi în desfășurare și îi doresc tot ce e mai bun.”

Ca răspuns, Starkey a publicat un mesaj scris peste imaginea postată de Townshend, afirmând că să părăsească „The Who” ar fi însemnat „să-i dezamăgesc pe toți oamenii extraordinari care au luptat pentru mine (vă mulțumesc de un milion de ori și mai mult) în săptămânile de haos” în care a fost mai întâi concediat, apoi reprimit în trupă.

„Pentru a clarifica „alte proiecte”… da, am și alte proiecte și am avut mereu”, a continuat el, făcând referire la colaborările sale cu artiști precum Johnny Marr și The Lightning Seeds.

„Nimic din toate astea nu a interferat vreodată cu activitatea mea în The Who și nu a fost niciodată o problemă pentru ei”, a încheiat el, sec.

„Minciuna ar fi fost că eu am plecat din „The Who” – nu am făcut-o. Iubesc „The Who” și pe toți cei din trupă.”