O scrisoare de dragoste a lui John Lennon către prima sa soţie, scoasă la licitaţie la Londra

Cu o valoare estimată între 35.000 şi 46.000 de euro, scrisoarea scrisă în aprilie 1962 va fi scoasă la licitaţie pe 9 iulie, la Londra. Aceasta a fost scrisă de artist la vârsta de 21 de ani, în timp ce formaţia sa se afla la Hamburg.

„Te iubesc, te iubesc, te iubesc şi mi-e teribil de dor de tine…” , a scris artistul, înainte de a declara: „Aş vrea să fiu în drum spre apartamentul tău cu ziarele de duminică şi cu ciocolată!”. „Te rog să mă aştepţi şi să nu fii tristă”, a mai scris el.

În scrisoare, Lennon îl menţionează, de asemenea, pe prietenul său apropiat şi primul basist din The Beatles, Stuart Sutcliffe, care murise cu câteva zile mai devreme. El a declarat, de asemenea, că se opune planurilor Cynthiei de a împărţi o casă cu Dorothy Rhone, prietena lui McCartney la acea vreme: „Nu am fi niciodată cu adevărat singuri”, a scris el, adăugând că prietenul său, Paul, are obiceiul de a sforăi.

Cynthia Powell şi John Lennon s-au cunoscut pe când erau studenţi la arte în Liverpool, în 1957, cu mult înainte ca Beatlemania să facă din el un star rock. Ea avea 18 ani, iar el 17. Cuplul s-a căsătorit în 1962, dar Lennon a părăsit-o pe Powell pentru Yoko Ono în 1968. Într-o carte biografică din 2005 intitulată „John” , ea a dezvăluit că era uneori abuzată de artist.