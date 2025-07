Șeful departamentului de securitate cibernetică al statului New York îl critică pe Trump pentru reducerile bugetare în domeniul securității cibernetice

Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto

Deciziile au provocat reacții negative din partea experților și a unor legislatori, inclusiv Colin Ahern, directorul cibernetic al statului New York, care a declarat pentru TechCrunch că aceste tăieri „pun țara în pericol”.

New York critică tăierile lui Trump din securitatea cibernetică

Potrivit lui Ahern, bugetul pentru securitate cibernetică a fost diminuat cu peste 1,2 miliarde de dolari, inclusiv o reducere de 135 milioane la CISA. În același timp, administrația Trump a alocat un miliard de dolari pentru operațiuni cibernetice ofensive în străinătate. Concedierea a peste o sută de angajați CISA și suspendarea inițiativelor de suport pentru școlile K-12 au amplificat criticile.

Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a trimis o scrisoare secretarului pentru Securitate Internă, Kristi Noem, solicitând fonduri prin programul HSGP, esențial pentru protejarea infrastructurii critice. Hochul a subliniat că aceste resurse sunt vitale pentru rețelele de apă, energie și comunicații.

New York investește în propria securitate cibernetică, în ciuda tăierilor federale

În timp ce Trump taie fondurile pentru securitate cibernetică, New York își intensifică eforturile. Hochul a semnat o lege care obligă angajații guvernamentali să urmeze cursuri de conștientizare cibernetică și impune raportarea atacurilor informatice în 72 de ore. De asemenea, statul pregătește un program de granturi pentru organizațiile de apă și canalizare, iar la New York City se va deschide un nou birou de securitate cibernetică.

Colin Ahern a anunțat și o campanie de recrutare pentru specialiști concediați de administrația Trump, cu sloganul: „DOGE says you’re fired. New York says you’re hired”.