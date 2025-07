Atac armat în centrul Manhattanului, cinci morți, inclusiv un polițist

Incidentul a avut loc în jurul orei 01:00, într-un zgârie-nori de 193 de metri, situat la adresa 345 Park Avenue, care găzduiește sedii ale mai multor corporații, inclusiv National Football League (NFL) și Blackstone.

Potrivit poliției, suspectul a intrat în clădire purtând o armă lungă. Autoritățile au publicat o fotografie în care acesta poate fi văzut intrând în imobil, îmbrăcat în negru și purtând ochelari de soare.

