Autorul atacului armat de marți din New York avea un istoric de probleme psihice

Atacatorul, identificat de poliție ca Shane Tamura, originar din Las Vegas, a intrat în clădirea de pe 345 Park Avenue înarmat cu o pușcă M4 și a început să tragă imediat ce a pătruns în hol. Potrivit comisarului de poliție NYPD Jessica Tisch, Tamura suferea de tulburări mintale, însă motivul exact al atacului rămâne neclar, potrivit CNN.

Printre victime se numără și ofițerul de poliție Didarul Islam, în vârstă de 36 de ani, care lucra în afara orelor de program în cadrul unui parteneriat de securitate privată. Originar din Bangladesh, Islam era tatăl a doi copii, iar soția sa este însărcinată cu al treilea copil. „A murit ca un erou. S-a pus în pericol pentru a proteja pe ceilalți”, a declarat Tisch, într-o conferință.

