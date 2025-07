Universul Avatar se extinde. Regizorul James Cameron vrea o serie animată cu povești noi

Într-un interviu acordat revistei Empire, publicat marți, cineastul a confirmat că a avut discuții cu Disney privind dezvoltarea unor povești animate plasate în lumea Pandorei — unele dintre ele posibil sub formă de film artistic, fie pentru streaming, fie pentru cinematografe.

„Am spus: «Vreau să fac o serie animată antologică, în esență plasată în această lume, dar cu povești pe care nu te-ai aștepta să le vezi acolo»”, a declarat Cameron. El adaugă că proiectul ar putea explora aspecte colaterale ale francizei: „Povești de fundal ale unor personaje sau evenimente tangente care s-au petrecut în afara camerei. Cine a ajuns primul pe Pandora? Prima expediție. Ai putea merge oriunde îți dorești”.

Inspirat de exemple precum The Animatrix sau seria Love, Death + Robots, Cameron vede în animație o șansă de a adăuga „textură și detalii baroce” universului Avatar. Deși proiectul este într-un stadiu incipient, regizorul spune că urmează să identifice „povestitorii potriviți, animatori independenți” care ar putea contribui la viziunea sa.

Universul Avatar a depășit deja granițele cinematografiei, fiind prezent în jocuri video precum Frontiers of Pandora și în parcuri tematice, prin atracția Pandora – The World of Avatar de la Walt Disney World.

Până atunci, Cameron rămâne concentrat pe saga principală: după The Way of Water, următorul film, Avatar: Fire And Ash, care va fi lansat în decembrie, a fost prezentat luni în primul trailer oficial, care a avut peste 7 milioane de vizionări, în numai 12 ore.