Alexandru Chirilă: „Cred că generațiile actuale reușesc să înțeleagă cu adevărat mecanismul inflației și ce înseamnă cu adevărat inflația”

Întrebat de Adrian Artene „Spune-mi sincer, unde sunt banii noștri? Salariile cresc, ni se spune acest lucru, dar de cealaltă parte, în frigider, e tot mai gol. Cum explici acest paradox?”, Chirilă a explicat: „Nu cresc suficient. Cred că generațiile actuale reușesc să înțeleagă cu adevărat mecanismul inflației și ce înseamnă cu adevărat inflația. În perioada 2008-2020 am trăit o perioadă cu o inflație foarte scăzută, aproape de zero. Asta înseamnă că de la an la an, banii își pierd din valoare”.

Potrivit acestuia, una dintre cauzele pierderii puterii de cumpărare este faptul că veniturile nu pot ține pasul cu inflația.

„Fiind antreprenor, știu sigur că nu poți crește salariile cu 16% în 2020 sau 2021, cât a fost inflația. Nu poți crește salariile următorul an cu încă 10%, următorul an cu încă 8%. Practic, inflația s-a tot adăugat. A fost 16%, 8%, 6% și pare că a intrat într-un platou de 6%”, a declarat Alexandru Chirilă.

Antreprenorul susține că impactul acestor ajustări economice este resimțit direct în coșul de consum: „Frigiderul nostru simte direct ce înseamnă creșterea prețurilor la cartofi, pâine, ulei, zahăr, etc., versus faptul că veniturile noastre nu au crescut direct proporțional”.

În opinia sa, în lipsa unei adaptări la acest fenomen economic, bugetele personale ajung să fie la limită: „Avem un buget de venituri și cheltuieli care, din fericire, este de cele mai multe ori unul care tinde spre zero. Ca să nu discutăm despre falimente personale”.

În acest context, Chirilă recomandă o abordare activă din partea cetățenilor.

„În capitalism, rata inflației este o țintă de 2% în fiecare an. Asta înseamnă că pentru a menține creșterea economică, un PIB în creștere, băncile centrale urmăresc să impulsioneze economia prin politicile monetare pentru a genera o creștere de 2% an la an. Asta înseamnă că, în primul rând, eu, înțelegând forța asta pe care banca centrală o pune asupra economiei, trebuie să învăț să o gestionez și să nu fiu victima, cum am spus, ci să învăț fie să-mi crez veniturile cu 2% an la an, fie, dacă nu, să învăț să menegeriez banii ca valoarea banilor mei să rămână cel puțin egală”, a mai declarat CEO-ul Profit Point.

Emisiunea integrală: