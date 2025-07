Nibiru, orașul activ doar vara. Corina Bud: „Mă bucur că sunt oameni care vor să ducă turismul românesc la alt nivel”

Sute de influenceri, artiști și creatori de conținut au postat, în același timp, o imagine misterioasă cu o planetă roz, fără explicații. Simbolul a devenit viral și a fost preluat spontan de zeci de comunități online. Misterul, însă a luat sfârșit. Astăzi, a fost lansat proiectul Nibiru, o stațiune construită de la zero.

Artista Corina Bud, prezenă la evenimentul de lansare, a fost plăcut impresionată de munca echipei Nibiru și spune că turismul românesc merită o astfel de investiție.

„Absolut extraordinar! Mi se pare fantastic ce fac băieții aceștia. Îi felicit pe această cale. Cel mai tare mă bucură că oamenii fac lucruri frumoase pentru România. Toată lumea spune că avem o țară minunată, dar într-adevăr sunt foarte multe lipsuri și mă bucur că sunt oameni care vor să ducă și turismul la alt nivel, să dezvolte turismul pentru că pentru asta suntem renumiți, pentru locurile frumoase pe care le avem în România.

Este foarte amplu. Avem de toate. Avem locuri pentru distrație, pentru adolescenți și pentru cei de vârsta noastră. E fantastic și abia aștept ca la anul să fiu prezentă acolo.

Cu siguranță voi fi acolo. Am fost și anul acesta la Beach Please. A fost fantastic. Am cântat și în promenada de care vorbea Selly. Strada aceea era superbă și cu un super vibe. Ceea ce mă bucură foarte tare este că, în sfârșit, vor fi și locuri accesibile pentru copii, adolescenți. Ei nu au un buget foarte mare. Faptul că s-au gândit și la acest aspect este minunat.

La Beach Please m-am simțit super iubită și mă întrebam de unde știu toți adolescenții piesele mele. Am cântat și în promenadă și pe main stage și am fost plăcut surprinsă și impresionată că fiecare adolescent cânta vers cu vers din piesele mela care sunt destul de vechi, dar nemuritoare. A fost cea mai mare bucurie pe care am putut să o trăiesc”, a spus artista.

Conceptul Nibiru

Nibiru reunește patru funcțiuni majore într-un singur concept: un mall în aer liber cu restaurante, cafenele și magazine fashion; un parc de distracții și o zonă extinsă pentru familii; o platformă multifuncțională pentru festivaluri și concerte, cu o capacitate de până la 150.000 de persoane – cât 3 Arene Naționale la un loc; și cel mai mare club în aer liber din lume: NIBIRU Arena, cu 30.000 de locuri. Întregul spațiu este conectat printr-o promenadă spectaculoasă care va găzdui, seară de seară, show-uri artistice, instalații de artă, street performers şi momente tematice.

