Andrei Șelaru (Selly), Managing Partner și CEO NIBIRU, a declarat, în exclusivitate pentru MEDIAFAX, cum a început să se contureze ideea unui oraș temporar-activ, dar complet funcțional.

„Ideea aceasta a început să se contureze în 2022-2023 când deja plaja pe care noi organizam festivalul devenise total neîncăpătoare. Începând să ne uităm de alte locații-mamă pentru festival, comparând și prețuri și tot ce însemnă, am început să ne gândim ce altceva am putea face pe o asemenea locație și, sigur, atunci era doar așa un gând. În următorii doi ani de zile, viziunea asta s-a conturat foarte precis, astfel încât astăzi știm locația ca-n palmă, știm exact ce vrem să facem, echipa este alcătuită, avem deja foarte multe contracte pe termen lung deja semnate cu mulți parteneri din Horeca și nu numai. Deci da, cam așa s-a întâmplat cu ideea”, a spus Selly.

„Stațiunea va fi împărțită în trei zone”

Nibiru reunește patru funcțiuni majore într-un singur concept: un mall în aer liber cu restaurante, cafenele și magazine fashion; un parc de distracții și o zonă extinsă pentru familii; o platformă multifuncțională pentru festivaluri și concerte și cel mai mare club în aer liber din lume.

„Stațiunea va avea foarte multe lucruri. Va avea, în primul rând, ca orice altă stațiune o faleză. Deci noi vom avea o promenadă pietonală uriașă, oamenii deja au văzut parte din cum va arăta această promenadă de anul acesta, la festival. Pe această promenadă, oamenii vor găsi o zonă de mâncare și băuturi, baruri, restaurante, o zonă culturală. Vor avea, de asemenea, parcul de distracții, cafenele și din această promenadă se accesează și celelalte atracții însemnând cel mai mare club în aer liber din lume, Nibiru Arena, însemnând un teren de carting de trei hectare, uriaș.

Aceste sunt doar lucrurile pe care le-am confirmat că le vom face. Tot pe promenadă vor avea loc foarte multe concerte și, de asemenea, pe lângă promenadă și pe lângă locațiile cum ar fi berăria, clubul de stand-up, cluburile Loft și Nuba și Nibiru Arena, mai avem o întreagă zonă rezervată pentru evenimente mari cum ar fi concerte sau festivaluri ce vor fi găzduite în Nibiru. Practic, sunt trei zone. Ai promenada, după care ai locații individuale pe această promenadă mici, mari, medii și o zonă specială, cel mai mare venue de evenimente din România și unul dintre cele mai mai mari din lume. Un venue care poate acomoda 150.000 de persoane pe lângă tot ce am descris”, a declarat Selly pentru Mediafax.

Proiectul reprezintă rezultatul unei investiții private de peste 50 de milioane de euro, cea mai mare făcută vreodată de sectorul privat în industria de divertisment din România.

„Zona de investiție este undeva la 50 de milioane de euro, investiția în faza 1, însemnând construcția și terenuri. Nu vorbim de costuri operaționale. Ne dorim ca stațiunea aceasta să fie foarte accesibilă. Cei mai mulți români se plâng pe litoral de faptul că prețurile sunt insuportabil de mari pentru condițiile oferite. Noi vrem să oferim condiții mai bune decât în vest, dar noi vrem ca un om să aibă un pachet foarte bun aici în Nibiru, pentru un preț între 100 și 150 lei, însemnând și mâncare și băutură, deci acces la niște spectacole foarte tari, plus mâncare, plus băutură pentru 100-150 lei, după care sigur că vom avea și opțiuni mai scumpe și opțiuni mult mai scumpe.

Anumiți artiști internaționali, anumite festivaluri, anumite evenimente vor avea alte prețuri, dar în continuare oamenii vor putea să se bucure de această ofertă, să-i spunem așa, de bază, care bate nu doar orice găsești pe litoral românesc, bate orice ofertă de distracție și mâncare și băutură la un loc din Europa, la ora actuală”, a spus Selly.

„Ne așteptăm la un trafic uriaș”

Estimările arată că Nibiru va atrage un trafic de peste 3 milioane de persoane pe sezon, ceea ce o plasează deasupra altor stațiuni celebre din România și o poziționează direct în competiție cu destinații precum Ibiza sau Mykonos, dar la un cost semnificativ mai accesibil.

„Ne așteptăm la un trafic uriaș, ne așteptăm undeva la 3 milioane de turiști, asta însemnând 50.000 de oameni pe zi, dacă e să facem o medie. Suntem o locație care va fi deschisă de luni până duminică. Deci, spre deosebire de tot ce înseamnă zona de cluburi celebre care sunt astăzi pe litoral, care au câteva sâmbete sau vineri cu sâmbătă, noi vrem să avem show-uri de luni până duminică în locația noastră și așteptarea noastră este ca oamenii să se întoarcă. Așteptarea noastră este ca după ce se termină primul sezon, oamenii să spună – abia aștept să vină următorul an să mă întorc aici”, a completat el.

