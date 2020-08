Bono şi The Edge de la U2 cântă 'Stairway To Heaven' şi dedică piesa oamenilor din spatele scenei VIDEO

Departe de scenă şi de turnee, U2 se gândesc la echipa lor din spatele scenei, care i-a servit atâta vreme şi care se asigură că fiecare concert iese impecabil.



Bono spune că „Există acest aspect enervant, atunci când ai în spate o echipă de irlandezi, pe care trebuie să-l spun. Oriunde ai merge în lume, indiferent de sala în care cânţi - fie că e Olympia (Dublin) sau Madison Square Garden (New York) - intri în sală, ai un moment emoţionant, şi imediat auzi cântecul ăsta despre care am zis că 'N-o să-l cântăm în veci!'.

Da, e 'Stairway to Heaven'. Şi tehnicienii noştri cred că-l cânta mai bine decât trupa. S-ar putea să aibă dreptate", glumeşte Bono, înainte de a începe piesa.