Actrița Manuela Hărăbor, replică acidă la adresa Pro TV, după ce a fost eliminată brusc din distribuția serialului „Groapa”

„Pentru unii mumă, pentru alții ciumă.” Cu aceste cuvinte își începe actrița Manuela Hărăbor mesajul public în care acuză Pro TV de excludere pe criterii politice.

Acceptată inițial în distribuția celui de-al doilea sezon al serialului „Groapa”, produs de trustul Pro, actrița spune că a fost eliminată din proiect pe motiv de „expunere politică”.

Totul era pregătit pentru actriță, care primise contractul să-l semneze. Proba de costum era programată, la fel și repetițiile și prima zi de filmare.

„Păi cum e, dragi tovarăși bolșevici? Cine nu e cu noi este împotriva noastră și trebuie eliminat?”

Surpriza a apărut atunci când reprezentanții Pro TV i-au transmis sec că a fost înlăturată din distribuție, din cauza „expunerii sale politice”.

În mesajul postat pe Facebook, Manuela Hărăbor punctează acid fractura de sens a ideologiei pro-europene al cărei susținător este trustul Pro – libertatea de expresie se manifestă doar într-un singur sens și oricine deraiază de la el este eliminat:

„Pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Săptămâna trecută am luat castingul pentru un rol din sezonul doi al unui serial la ProTV. Dimineața asta am primit pe e-mail contractul completat pentru a-l semna. Proba de costum, repetițiile și prima zi de filmare programate. Toate bune și frumoase până acum o jumătate de oră când am primit un telefon în care mi se comunica că am fost scoasă din distribuție din cauza «expunerii mele politice».

Adică să înțeleg că dacă ”expunerea mea politică” coincidea cu politica trustului, precum a majorității colegilor mei, eram ok?

Cum e cu egalitatea de drepturi a ideologiei voastre pro-europene?

Mie îmi cam miroase a discriminare pe motive politice.