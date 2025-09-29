Cântăreţul Cat Stevens amână turneul nord-american şi invocă probleme legate de vize

Membrul Rock & Roll Hall of Fame urma să plece într-un turneu de promovare a cărţii sale, „Cat on the Road to Findout”, care va fi lansată în SUA pe 7 octombrie şi a fost disponibilă în Marea Britanie la începutul acestei luni. Lansarea cărţii nu va fi afectată, a scris Stevens, menţionând că „cărţile nu au nevoie de vize!”.

Stevens este cel mai recent dintr-o serie de muzicieni şi sportivi internaţionali afectaţi de problemele legate de vize, deoarece taxele au crescut în ultimul an, iar timpii de procesare au încetinit.

Stevens a scris că echipa sa a aşteptat luni de zile pentru aprobarea vizelor, dar „în acest moment, logistica producţiei necesară pentru spectacolul meu nu poate fi aranjată la timp”.

„Sunt foarte supărat!”, a scris Stevens pe reţelele de socializare. „Nu în ultimul rând pentru fanii mei care au cumpărat bilete şi şi-au făcut planuri de călătorie pentru a mă vedea cântând.”

Turneul cântăreţului urma să înceapă pe 2 octombrie la Philadelphia şi avea programate diverse opriri în toată ţara pentru restul lunii.

Cântăreţul şi compozitorul britanic a devenit faimos în anii 1960, dar a făcut o pauză timp de două decenii după convertirea la islam la sfârşitul anilor 1970. S-a întors la muzică în anii 2000 şi a avut un turneu cu concerte în şase oraşe din America de Nord în 2014.

Stevens a indicat că turneul ar putea fi reprogramat dacă vizele sunt aprobate.

Turneul, anunţat în luna mai, a fost descris ca un „portal” către universul cântăreţului, oferind o conversaţie aprofundată despre memoriile sale şi interpretările acustice ale unor piese selectate, potrivit site-ului web. Stevens a început turneul vizitând mai multe oraşe din Marea Britanie pe parcursul lunii septembrie.

Stevens a scris „sperăm că fanii vor putea să urce pe ruta Trenului Păcii la un moment dat în viitor”.