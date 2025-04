Cântărețul jamaican de reggae Max Romeo a murit la vârsta de 80 de ani

Cântărețul, cunoscut de familie și prieteni ca Maxie Smith, a murit vineri în urma unor complicații cardiace în Saint Andrew Parish, Jamaica.

Romeo a devenit celebru la sfârșitul anilor 1960 cu hit-ul său provocator Wet Dream. În ciuda faptului că a fost interzis de BBC, cântecul a devenit un single de top 10 în Marea Britanie și a petrecut 25 de săptămâni în topuri, transformându-l în una dintre cele mai recunoscute voci reggae din lume.

„Să aud de moartea sa este de-a dreptul șocant”, a declarat avocatul lui Max Romeo, Errol Michael Henry. „A fost un gentleman perfect și un suflet blând. A avut o mare dragoste pentru familia sa și a fost o legendă în felul său. Nu puteai întâlni o persoană mai drăguță – ceea ce face pierderea și mai dificilă”, a adăugat el.

Romeo și-a început cariera în 1965 ca solist vocal al formației Emotions, înainte ca muzica sa să devină sinonimă cu mișcarea social-democrată jamaicană din anii 1970. Cântecul său Let the Power Fall on I a devenit o baladă pentru Partidul Național al Poporului din Jamaica în timpul campaniei electorale de succes din 1972.

Albumul său War Ina Babylon din 1976, lansat la Island Records și susținut de trupa jamaicană Upsetters, este considerat un clasic al erei reggae roots. Albumul conține Chase the Devil, un cântec care a fost ulterior preluat de artiști din toate genurile, inclusiv trupa Prodigy și rapperul Kanye West.