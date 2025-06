„CINE NU E GATA” – filmul care transformă burnout-ul în comedie neagră ajunge în cinematografe din 18 iulie

Victoria Lungu, fost director de HR, prinsă între depresie și furie, își inventează un nou rol: career coach radical. Într-o societate care glorifică performanța, dar ignoră epuizarea, Victoria decide să preia controlul asupra vieților altora, forțându-i să-și reevalueze alegerile. Numai că metodele ei sunt departe de convențional: clienții sunt sechestrați, telefoanele le sunt confiscate, iar lecțiile de viață se transformă în interogatorii dure.

Povestea alternează între trecutul Victoriei – căderea profesională și destrămarea relației de cuplu – și prezentul ei tot mai instabil, construit pe iluzia controlului absolut.

“Victoria, protagonista, face ceea ce mulți visează: își reinventează viața…. Si pe a altora. Dar o face brutal, cu forța, și plătește un preț. Am scris acest scenariu împreună cu Anghel Aron Florian, iar colaborarea noastră a dus povestea într-o direcție neașteptată: dintr-un roman de tip chick lit, filmul a devenit un thriller psihologic cu umor negru, cu o protagonistă dusă la extrem, aproape ca un Joker feminin. E un film care nu doar distrează, ci și provoacă.”— Iulia Nani, autoarea romanului și co-scenaristă

„Cine nu e gata” este o satiră cu miză reală despre burnout, ipocrizia corporatistă și fragilitatea psihică – un film care îți arată ce se întâmplă când nu mai știi unde se termină grija și începe abuzul, inspirată din romanul omonim, bestseller. Producția a costat peste 500 de mii de euro, bani din finanțare proprie .

Am cunoscut-o pe Iulia Nani în timpul pandemiei, când mi-a propus să-i transform cartea în scenariu. Mi-a placut mult povestea Victoriei si am identificat imediat structura narativa dar si potentialul cinematic. Scenariul are o narativă sofisticată — Syuzhet și Fabula, așa cum regăsim la Bulgakov sau în Memento de Christopher Nolan. Cine nu e gata alternează două linii temporale: prezentul cronologic ordonat, aparent rațional, al coachingului și trecutul retroactiv fragmentat, plin de răni nevindecate.

Trailer oficial:

Din tensiunea acestor două lumi nu rezultă doar o poveste — ci o reconstrucție.— Anghel Aron Florian, scenarist și regizor

Distribuția principală este condusă de Ioana Budu, în rolul Victoriei Lungu, alături de Oltin Hurezeanu, Oana Marcu, Paul Diaconescu, Loredana Groza, Daniela Nane, Ada Navrot, Marcela Motoc, Florin Galan, Andreea Chirițescu Dani Ionescu și Marcela Motoc.

Regizorul și scenaristul filmului, Anghel Aron Florian, este o voce nouă, dar puternică, în cinema-ul românesc. Născut la Fetești, pe 28 august 1982, a început să lucreze încă din adolescență în radio și apoi în publicitate, iar din 2010 s-a dedicat filmului. Traseul său profesional – de la copywriter la regizor și producător – se reflectă în tonul vizual complex și în umorul mușcător al acestui debut cinematografic.

Co-scenarista și autoarea romanului original, Iulia Nani, are o experiență de peste 20 de ani în marketing și comunicare. A tradus 27 de cărți, majoritatea din domeniul științelor sociale, și este certificată internațional în neuromarketing. Este o autoare care explorează absurdul și motivațiile umane, iar în „Cine nu e gata” îmbină observația fină cu o doză sănătoasă de cinism lucid.

Estetic, filmul alternează între realitatea dură a unei lumi corporatiste seci și un univers interior dens și neliniștitor. Inspirat vizual de pictura lui Caravaggio și de estetica benzilor desenate, „Cine nu e gata” oferă o experiență cinematografică intensă, unde imaginea și sunetul nu doar însoțesc povestea, ci o rescriu. Umorul absurd nu e doar divertisment – e instrumentul prin care se demontează miturile despre succes, motivație și fericire. Acesta va intra în cinematografele din toată țara, în avanpremieră, din 16 iulie 2025.

Teaser:

Behind the scenes: